ЗМІ: Керівники трьох російських спецслужб нещодавно їздили до США

Директори трьох головних розвідувальних служб Росії нещодавно їздили до столиці США на тлі загострення напруженості у російсько-американських відносинах.

Про це свідчать повідомлення засобів інформації і заяви посадовців протягом останніх днів, пише Радіо Свобода.

Напередодні, 30 січня, посол Росії в США підтвердив, що на консультації щодо проблеми тероризму й інших питань до Сполучених Штатів їздив директор Служби зовнішньої розвідки Росії Сергій Наришкін, який перебуває під санкціями США.

Водночас про поїздки ще двох російських високопосадовців – директора Федеральної служби безпеки Росії Олександра Бортнікова і керівника Головного управління розвідки Генштабу Збройних сил Росії Ігоря Коробова – досі не було відомо.

31 січня видання The Washington Post повідомило, що Бортніков і Коробов приїжджали до США минулого тижня і що керівник ФСБ зустрівся з директором ЦРУ Майком Помпео, як і Наришкін.

Про зустрічі Коробова наразі подробиці не відомі.

В інтерв’ю російській радіостанції "Ехо Москви" 30 січня американський посол у РФ Джон Гантсман повідомив, що Помпео дійсно зустрічався з керівниками російських розвідслужб, але він не уточнив, де відбувалася ця зустріч чи хто брав у ній участь.

Речник російського посольства у Вашингтоні наразі не відповів на прохання прокоментувати ситуацію. У ЦРУ Радіо Свобода відмовилися надати деталі про зустрічі свого керівника.

"Хоча ми не обговорюємо графіки американських керівників розвідки, хочемо запевнити, що будь-яка взаємодія з іноземними спецслужбами була б проведена відповідно до законодавства США і в консультації з відповідними департаментами та відомствами", – заявив представник ЦРУ у відповідь на електронний лист Радіо Свобода.

Помпео 29 січня в інтерв’ю британській медіакомпанії "Бі-бі-сі" заявив, що американські й російські розвідувальні установи співпрацювали, але додав, що Росія далі вважається супротивником.

Директори ЦРУ регулярно зустрічаються і ведуть переговори з російськими колегами з різних питань. Але колишні працівники спецслужби США заявили, що присутність всіх трьох російських посадовців у Вашингтоні одночасно і при цьому під час розслідування можливого втручання Росії в президентську кампанію США 2016 року є "дуже незвичною".

"Я не можу пригадати такого за останні 15 років", – заявив Радіо Свобода колишній голова місії ЦРУ в Москві Стівен Голл.

Ці візити відбулися за кілька днів до того, як адміністрація президента США Дональда Трампа оголосила нові дії проти Росії, згідно із законом, ухваленим у Конгресі одноголосно минулого літа.

30 січня Міністерство фінансів США опублікувало так звану "кремлівську доповідь", у якій перераховані імена наближених до президента РФ Володимира Путіна російських чиновників і бізнесменів, проти яких можуть бути введені санкції.

У списку 96 російських олігархів, чиї статки оцінюються на суму понад $1 млрд. Крім того, у списку 114 прізвищ високопосадовців, а також керівників державних компаній.

Президент Росії Володимир Путін заявив, що "кремлівський список" ускладнює російсько-американські відносини, але поки що РФ відповідати на цей "недружній крок" не буде.

Міністр фінансів США Стівен Мнучін заявив, що адміністрація Дональда Трампа накладе фінансові санкції на десятки заможних росіян із "кремлівської доповіді".

Читайте також: Вся кремлівська рать. Хто з росіян потрапив до звіту Мінфіну США (повний список)