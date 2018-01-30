Глава Мінфіну США пообіцяв накласти санкції проти росіян з "кремлівської доповіді"

Очільник міністерства фінансів США Стівен Мнучін заявив, що адміністрація Дональда Трампа накладе фінансові санкції на десятки заможних росіян із "кремлівської доповіді".

Про це Мнучін повідомив на слуханні у сенатському комітеті у справах банків, житлового будівництва і проблем міст, передає видання The Hill.

Він наголосив, що опублікована "кремлівська доповідь" не стане замінником для фінансових обмежень росіян.

"Це ні в якому разі не повинно тлумачитися у тому сенсі, що ми не введемо санкції проти когось із цього звіту", - зазначив Мнучін.

Глава Мінфіну США зробив відповідну заяву після того, як Трамп напередодні заявив, що наявний перелік фінансових санкцій проти Росії достатній та відмовився його розширити.

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Як відомо, Міністерство фінансів США опублікувало так звану "кремлівську доповідь" про можливість введення нових санкцій проти російських олігархів і людей з близького оточення президента Росії Володимира Путіна.

У списку 96 російських олігархів, чий статок оцінюється в суму понад $1 млрд. Крім того, в списку 114 прізвищ чиновників, а також керівників державних компаній.

Путін в свою чергу заявив, що так званий "кремлівський список" ускладнює російсько-американські відносини, але поки РФ відповідати на цей "недружній крок" не буде.