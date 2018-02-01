Суд зобов’язав Пинзеника спростувати неправду про ЦПК

Нардеп від "Народного фронту" Павло Пинзеник зобов'язаний публічно спростувати недостовірну інформацію про Центр протидії корупції, озвучену ним на брифінгу 23 травня 2017 року.

Таке рішення виніс Апеляційний суд 30 січня, повідомляє ЦПК у Twitter.

"Депутату Пинзенику доведеться не тільки публічно спростувати брехню про ЦПК, а й сплатити судовий збір в розмірі 16 тисяч гривень. А ще ми очікуємо закриття кримінального провадження проти нас, яке якраз і порушили на основі заяв нардепа", - йдеться в повідомленні ЦПК.

Згідно з рішенням суду, заяви Пинзеника про відмивання коштів членами ЦПК, визнані "недостовірними та такими, що порочать ділову репутацію організації", а також такими, що порочать честь і гідність Віталія Шабуніна як керівника ГО "Центр протидії корупції", Олександри Устінової та Дарини Каленюк.

"Зобов'язати Пинзеника Павла протягом одного місяця з дня набрання законної сили рішення суду спростувати недостовірну інформацію шляхом оголошення в ефірі парламентського телеканалу "Рада" у програмі "Брифінги" резолютивної частини рішення суду", - йдеться в тексті постанови суду.

Як відомо, 23 травня 2017 року народний депутат від "Народного фронту" Павло Пинзеник заявив, що проситиме перевірити діяльність ГО "Центр протидії корупції" щодо відмивання коштів. У ЦПК заявили, що судитимуться з нардепом.

Пинзеник обґрунтовував своє звинувачення матеріалами розслідування, яке, за його словами, провело громадське об'єднання "Національний інтерес України". Він також хотів, щоб ЦПК позбавили статусу неприбуткової організації.

При цьому сторінка Facebook голови "Національного інтересу України" Василя Апасова свідчила, що сайт цієї організації було створено лише за день до виступу Пинзеника – 22 травня. Причому на ньому були наявні матеріали лише одного розслідування – проти ЦПК.

Свою підтримку Центру протидії корупції вже висловило посольство США в Україні та міжнародний фонд "Відродження".

ЦПК звинуватив в організації інформкампанії проти своїх активістів екс-нардепа "Народного фронту" Миколу Мартиненка, парламентаря від БПП Ігоря Кононенка та екс-міністра екології Миколу Злочевського.

Після цього провадження проти ЦПК відкрила Державна фіскальна служба. Потім з’ясувалося, що справу передали до Генеральної прокуратури, а пізніше до черкаської.

У ЦПК усе це розцінюють це як тиск.