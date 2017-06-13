У ЦПК показали, куди ведуть нитки компромату проти активістів

Громадська організація Центр протидії корупції звинувачує в організації інформкампанії проти своїх активістів екс-нардепа "Народного фронту" Миколу Мартиненка, парламентаря від БПП Ігоря Кононенка та екс-міністра екології Миколу Злочевського.

Такий висновок можна зробити з повідомлення, розміщеного 13 червня у Facebook.

"Останніми днями нас часто запитують: хто вас мочить? Трохи зібрали інформацію про цих маріонеток: один рветься в політику, інший, що привів людей у камуфляжі під військкомат, куди ходив Шабунін, проходить у справі про контрабанду в АТО. Ланцюжок від цих шісток тягнеться до Мартиненка, Кононенка та Злочевського - гарна компаха, да?", – йдеться в повідомленні.



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У ЦПК відзначають, що голова правління ГО "Національний інтерес" (автори так званого розслідування проти ЦПК -ред.) Василь Апасов, згідно з декларацією за 2016 рік, спільно з дружиною заробив 5.2 мільйона.

"Цікаво, що цей новоспечений "викривач" антикорупціонерів-ФОПів - сам ФОП, на який у 2016 році невідомо звідки впало майже 2 лями (джерело не вказав), і ще якась копєєчка від тещі - Лозан Уляни, яка є власницею ТОВ "ІА "УНН" (ТОВ "ІА "УНН" (37535221)", – зазначають також у ЦПК.

Засновниками громадського об'єднання "Національний інтерес України" крім Апасова є Дмитро Присяжнюк та Ігор Півень.

Півень у минулому - інспектор у боротьбі з корупцією в еко-інспекції Полтавської обл. Помічник нардепа Сергія Тригубенка (БПП). Був співзасновником ТОВ, де директором працював брат Миколи Злочевського.

"Ігорюня також є співзасновником ГО "Спілка ветеранів військової розвідки". Другим засновником Спілки є Пархоменко Сергій, заступник начальника філії ВГМК ПАТ ОГКХ, який скаржився на діяльність НАБУ, коли ті затримували керівника ОГКХ - менеджера екс-нардепа Миколи Мартиненка – Журила. Таке ото кубло", – зазначають у ЦПК.

"Будемо далі шукати, бо зараз зібрали тільки факти на поверхні з відкритих нами реєстрів і декларацій цих "правдошукачів", – резюмують активісти.

Як повідомлялося, у квітні 2017 року голова ЦПК Віталій Шабунін звинуватив СБУ в організації під його будинком пікету, учасники якого нібито вимагали від антикорупціонера задекларувати доходи.

23 травня народний депутат від "Народного фронту" Павло Пинзеник заявив, що проситиме перевірити діяльність ГО "Центр протидії корупції" щодо відмивання коштів. В ЦПК заявили, що судитимуться з нардепом.

Пинзеник обґрунтовував своє звинувачення матеріалами розслідування, яке, за його словами, провело громадське об'єднання "Національний інтерес України". Він також хоче, щоб ЦПК позбавили статусу неприбуткової організації.

При цьому сторінка Facebook голови "Національного інтересу України" Василя Апасова свідчить, що сайт цієї організації було створено лише за день до виступу Пинзеника – 22 травня. Причому на ньому наявні матеріали лише одного розслідування – проти ЦПК.

Свою підтримку Центру протидії корупції вже висловило посольство США в Україні та міжнародний фонд "Відродження".

Українська правда