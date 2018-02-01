Мілітаризовані формування будуть каратися законом - Князєв

Голова Нацполіції Сергій Князєв заявив, що громадські організації не мають права на патрулювання вулиць країни і за порушення закону будуть притягнуті до відповідальності.

Про це він сказав під час брифінгу 1 лютого, передає прес-служба Міністерства внутрішніх справ.

"Національна поліція – державний озброєний орган, у якого є основне завдання – охорона громадського порядку, захист суспільства в межах тих повноважень, які прописані в Законі "Про Національну поліцію", – сказав Князєв.

За його словами, у Нацполіції є преференція на забезпечення правопорядку.

"У забезпеченні правопорядку поліції надають допомогу Національна гвардія, Державна прикордонна служба і Збройні Сили в межах своїх повноважень. Усі інші громадські формування не мають права на мілітаризацію, тому що є чітко визначена норма закону", – зазначив голова Нацполіції.

Князєв додав, що якщо будь-яка ГО порушить відповідний закон, її організатори будуть притягнуті до адміністративної або кримінальної відповідальності.

Як відомо, 28 січня у Києві партія "Національний корпус" влаштувала присягу представників "Національних дружин".

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков наголошує, що такі дружини можуть існувати як громадські організації, але в жодному разі не мають права переступати рамки закону.