ОБСЄ: у житлових районах ОРДО розміщується військова техніка

2976 переглядів
Субота, 10 лютого 2018, 07:32

На Донбасі в житлових районах розміщується військова техніка, що призводить до жертв серед цивільного населення.

Про це заявив голова Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Ертурул Апакан у своєму зверненні до постійної ради ОБСЄ у Відні, пише прес-служба Місії у Facebook.

"На життєво важливих об'єктах цивільної інфраструктури, в житлових районах і на контрольних пунктах виїзду-виїзду, а також навколо них досі розміщується військова техніка і жива сила. Це неминуче призводить до жертв серед цивільного населення при зіткненнях і перебоїв у постачанні основних комунальних послуг, таких як газ, вода та електрика", - наголосив Апакан.

"За цей конфлікт і дотепер розплачується цивільне населення, яке проживає поблизу лінії зіткнення. Відведення важкого озброєння від населених пунктів та гарячих точок має стати першочерговим завданням", - підкреслив він.

"Робоча група з питань безпеки є платформою, де діалог, співпричетність та відповідальність є найважливішими елементами для досягнення позитивних зрушень", - додав голова СММ ОБСЄ в Україні.

Як повідомлялось, Місія ОБСЄ на Донбасі за період з 19:30 7 лютого по 19:30 8 лютого зафіксувала 740 вибухів.

Теми: ОРДЛО Донбас ОБСЄ
powered by lun.ua
По темі
ОБСЄ зафіксувала в ОРДО нові ракетно-зенітні комплекси і "Гради" 8 лютого 2018, 04:57
Військові передали бойовикам ОРЛО тіла 2 вихідців з РФ 8 лютого 2018, 01:28
Тенюх: Без негайної мобілізації Росія захопила б Україну до весни 2014 року 7 лютого 2018, 17:10
Усі новини
Головні новини
Опитування: 56% родичів загиблих вважають збройний конфлікт в Україні війною з РФ
Доба в АТО: 11 обстрілів, 1 поранений
Суд заарештував Шепелєва на 2 місяці
Суд відмовив захисту Шепелєва у відводі слідчого судді
Усі новини
подорожі

52 місця, які варто відвідати у 2018-му

Освіта

ЗНО-2018: Для вступників запустили мобільний додаток і безкоштовний сайт підготовки