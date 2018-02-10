ОБСЄ: у житлових районах ОРДО розміщується військова техніка

На Донбасі в житлових районах розміщується військова техніка, що призводить до жертв серед цивільного населення.

Про це заявив голова Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Ертурул Апакан у своєму зверненні до постійної ради ОБСЄ у Відні, пише прес-служба Місії у Facebook.

"На життєво важливих об'єктах цивільної інфраструктури, в житлових районах і на контрольних пунктах виїзду-виїзду, а також навколо них досі розміщується військова техніка і жива сила. Це неминуче призводить до жертв серед цивільного населення при зіткненнях і перебоїв у постачанні основних комунальних послуг, таких як газ, вода та електрика", - наголосив Апакан.

"За цей конфлікт і дотепер розплачується цивільне населення, яке проживає поблизу лінії зіткнення. Відведення важкого озброєння від населених пунктів та гарячих точок має стати першочерговим завданням", - підкреслив він.

"Робоча група з питань безпеки є платформою, де діалог, співпричетність та відповідальність є найважливішими елементами для досягнення позитивних зрушень", - додав голова СММ ОБСЄ в Україні.

Як повідомлялось, Місія ОБСЄ на Донбасі за період з 19:30 7 лютого по 19:30 8 лютого зафіксувала 740 вибухів.