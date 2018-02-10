ОБСЕ: в жилых районах ОРДО размещается военная техника

На Донбассе в жилых районах размещается военная техника, что приводит к жертвам среди гражданского населения.

Об этом заявил председатель Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Ертурул Апакан в своем обращении к постоянному совету ОБСЕ в Вене, пишет пресс-служба Миссии в Facebook.

"На жизненно важных объектах гражданской инфраструктуры, в жилых районах и на контрольных пунктах выезда-выезда, а также вокруг них до сих пор размещается военная техника и живая сила. Это неизбежно приводит к жертвам среди гражданского населения при столкновениях и перебоев в снабжении основных коммунальных услуг , таких как газ, вода и электричество", - подчеркнул Апакан.

"За этот конфликт до сих пор расплачивается гражданское население, проживающее возле линии соприкосновения. Отвод тяжелого вооружения от населенных пунктов и горячих точек должно стать первоочередной задачей", - отметил он.

"Рабочая группа по вопросам безопасности является платформой, где диалог, сопричастность и ответственность являются важнейшими элементами для достижения положительных сдвигов", - добавил глава СММ ОБСЕ в Украине.

Как сообщалось, Миссия ОБСЕ на Донбассе за период с 19:30 7 февраля по 19:30 8 февраля зафиксировала 740 взрывов.