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Льовочкін заявив, що ніколи не просив грошей для Манафорта

Субота, 10 лютого 2018, 09:52

Нардеп, заступник голови фракції "Опозиційний блок" Сергій Льовочкін назвав заяви автора розслідування про екс-радника Віктора Януковича Пола Манафорта "припущеннями", які є "неправдивою інформацією".

Про це 10 лютого повідомили у прес-службі нардепа.

"Викладена у матеріалі інформація, що базується на припущеннях журналіста, який посилається на неназване джерело, неправдива і не відповідає дійсності. Насправді Льовочкін ніколи не чинив подібних дій", - наголошується у заяві прес-служби нардепа.

Також у Льовочкіна заявили, що вбачають висвітлення даної теми у публікаціях ЗМІ "елементи спланованої "мінус"-кампанії".

Як відомо, журналіст Френк Фоер, який раніше опублікував розслідування у The Atlantic про Манафорта, повідомив "Громадському", що Льовочкін просив в українських олігархів гроші для колишнього політтехнолога і радника екс-президента Віктора Януковича Пола Манафорта.

"Манафорт міг звернутися до Сергія Льовочкіна, а той — до Януковича, й сказати: Манафорт хоче 10 мільйонів доларів. Янукович відповідав: гаразд, то дай йому ці 10 мільйонів. Тоді Льовочкін звертався до низки українських олігархів і казав: ти маєш дати мільйон доларів", - розповів журналіст.

Як стверджує Фоер з посиланням на власні джерела, Льовочкін отримував власний шмат від цих грошей – "тобто маржу за те, що збирав ці гроші від імені Манафорта".

"Громадське" зазначає, що звернулося за коментарем до Льовочкіна, але відповіді на момент публікації не отримало. 

Українська правда 

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Теми: Пол МанафортЛьовочкінЯнукович
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