Льовочкін просив гроші у олігархів для Манафорта – ЗМІ

Заступник голови фракції "Опозиційний блок" Сергій Льовочкін просив в українських олігархів гроші для колишнього політтехнолога і радника екс-президента Віктора Януковича Пола Манафорта.

Про це "Громадському" повідомив журналіст Френк Фоер, який раніше опублікував розслідування у The Atlantic про Манафорта.

"Манафорт міг звернутися до Сергія Льовочкіна, а той — до Януковича, й сказати: Манафорт хоче 10 мільйонів доларів. Янукович відповідав: гаразд, то дай йому ці 10 мільйонів. Тоді Льовочкін звертався до низки українських олігархів і казав: ти маєш дати мільйон доларів", - розповів журналіст.

Як стверджує Фоер з посиланням на власні джерела, Льовочкін отримував власний шмат від цих грошей – "тобто маржу за те, що збирав ці гроші від імені Манафорта".

"Громадське" зазначає, що звернулося за коментарем до Льовочкіна. Однак на момент публікації не отримало відповіді.

Окрім Льовочкіна, Манафорт був знайомий із Ринатом Ахметовим. За інформацією журналіста, Манафорта з Ахметовим познайомив російських олігарх Олег Дерипаска під час Помаранчевої революції.

"Ахметов допоміг зв'язати Манафорта з Януковичем. Коли той перебував у Чехії одразу після Помаранчевої революції, команда Манафорта приїхала зустрітися з ним. Вони налагодили співпрацю. Коли Януковичу знадобилася особа, якій він би міг довіритися, він звернувся до Пола Манафорта", - зазначив Фоер.

Журналіст додав, що однією з основних цілей роботи Манафорта було створення візуальної картини стосовно ув'язнення Юлії Тимошенко.

Фоер сказав, що в період своєї роботи в Україні Манафорт намагався виправдовувати ув'язнення Юлії Тимошенко.

"Головне, що Манафорт зробив для Януковича, — намагався виправдовувати ув'язнення Тимошенко. Він працював з юридичною компанією Skadden, Arps і Грегором Крейгом, а ті готували юридичне обґрунтування переслідування екс-прем'єрки", - пояснив журналіст.

У своєму опублікованому розслідуванні Френк Фоер також стверджує, що після перемоги "Партії регіонів" на парламентських виборах "олігархи, які фінансували її, з величезною повагою ставилися до Манафорта", оплачуючи його послуги - попри те, що суми, які він просив, були більші за ті, що Манафорт отримував до роботи в Україні.

Як відомо, 30 жовтня 2017 року було оприлюднено звинувачення Полу Манафорту та Річарду Ґейтсу. Воно містить 12 пунктів і включає перешкоджання діяльності урядових установ США, відмивання грошей, несплату податків, шахрайські дії та роботу в якості лобіста іноземної установи без реєстрації, що є кримінальним злочином в США.

Манафорт є центральною фігурою в розслідуванні спеціального радника Роберта Мюллера про можливу змову між кампанією Трампа і Росією, почасти через численні зв'язки Манафорта з росіянами і його роботу з Януковичем.

Манафорту загрожує до 80 років позбавлення волі, якщо його вину доведуть. Сам Манафорт не визнає свою провину.