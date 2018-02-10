Декомунізація в Україні фактично завершена – В'ятрович

Директор Українського інституту національної пам’яті Володимир В’ятрович заявляє, що в Україні декомунізація фактично завершена.

Про це він сказав в програмі Радіо Свобода "Суботнє інтерв’ю".

"Декомунізація в контексті позбавлення символів тоталітарного режиму фактично завершена. У нас відбулося перейменування населених пунктів – близько тисячі. Це майже всі", - сказав В'ятрович.

Він пояснив, що після перейменування виявилися 9 чи 10 неочевидних комуністичних назв, які, тим не менше, підпадають під дію закону про декомунізацію.

Всього по Україні перейменували 52 тисячі вулиць.

За даними В’ятровича, в Україні демонтували майже всі пам’ятники Леніну.

"Пам’ятників близько 2,5 тисячі. Не тільки Іллічу, а й іншим комуністичним вождям. Але ми не можемо сказати, що це точно всі, тому що значна частина цих пам’ятників просто не перебуває на жодних обліках. Це може бути пам’ятник на території якогось заводу, про який вже ніхто не пам’ятає, чи на території якогось села, про яке ніхто не пам’ятає. Відповідно ми можемо реагувати тільки по факту виявлення цих пам’ятників. З тих пам’ятників, що ми знали, комуністичних, зокрема Леніну, вже немає", – розповів він.

Історик зазначив, що в питанні декомунізації відстає місто Київ, де й досі залишаються ті символи, які мали бути демонтовані.

Зокрема, мова йде про пам'ятник Щорсу, радянський герб на щиті Батьківщини-Матері, а також скульптурну групу під "Аркою дружби народів".

"Так само, на жаль, не завершене, як не дивно, у Києві остаточне перейменування вулиць, які підлягають декомунізації", - додав В'ятрович.

Як відомо, 9 квітня 2015 року Верховна Рада прийняла внесений Кабінетом міністрів закон про засудження комуністичного і нацистського тоталітарних режимів і заборонила їх пропаганду.

Документами забороняється радянська символіка, засуджується комуністичний режим, відкриваються архіви радянських спецслужб та визнаються борцями за незалежність України УПА й інші організації.

У травні 2017 року Верховна Рада підтримала законопроект про заборону виготовлення й пропаганди георгіївської стрічки в Україні.