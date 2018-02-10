Українські миротворці завершили 14-річну місію в Ліберії

Український 56 окремий вертолітний загін місії ООН, який виконував завдання в Ліберії з січня 2004 року, повертається до України.

Як повідомляє в суботу Генштаб ЗСУ, відповідно до резолюції Ради безпеки ООН, у квітні цього року завершується дія мандату місії ООН у Ліберії, тому усі військові та поліцейські підрозділи будуть виведені з країни.

"24 січня 2018 року український екіпаж гелікоптера Мі-8 виконав крайній політ над містом Монровія. Так завершилась одна з найбільш довготривалих миротворчих місій Збройних Сил України", - йдеться в повідомленні.

Майже чотирнадцять років українські авіатори забезпечували супроводження наземних колон, транспортні та пасажирські перевезення, проводили повітряне патрулювання кордонів, медичну евакуацію та пошуково-рятувальні операції.

У Генштабі нагадали, що 2004 року Україна направила до Ліберії 14 вертольотів – 6 Мі-24 та 8 Мі-8, а також 260 воїнів-миротворців. Пізніше чисельність загону збільшили до 301.

З поступовою стабілізацією ситуації у Ліберії відбувалося і скорочення українського контингенту. Відтак, 2018 року в Республіці залишилося всього три військово-транспортних вертольоти Мі-8 та 105 військовослужбовців.

За 14 років миротворчої Місії відбулося 23 ротації українського контингенту. За цей час екіпажі здійснили понад 55 тисяч вильотів. Загалом, понад 5,5 тисяч військових пройшли службу у 56 окремому вертолітному загоні.