Украинские миротворцы завершили 14-летнюю миссию в Либерии

Украинский 56 отдельный вертолетный отряд миссии ООН, выполнявший задачи в Либерии с января 2004 года, возвращается в Украину.

Как сообщает в субботу Генштаб ВСУ, согласно резолюции Совета безопасности ООН, в апреле этого года завершается действие мандата миссии ООН в Либерии, поэтому все военные и полицейские подразделения будут выведены из страны.

"24 января 2018 года украинский экипаж вертолета Ми-8 выполнил крайней полет над городом Монровия. Так завершилась одна из самых длительных миротворческих миссий Вооруженных Сил Украины", - говорится в сообщении.

Почти четырнадцать лет украинские авиаторы обеспечивали сопровождение наземных колонн, транспортные и пассажирские перевозки, проводили воздушное патрулирование границ, медицинскую эвакуацию и поисково-спасательные операции.

В Генштабе напомнили, что в 2004 году Украина направила в Либерию 14 вертолетов - 6 Ми-24 и 8 Ми-8, а также 260 воинов-миротворцев. Позже численность отряда увеличили до 301.

С постепенной стабилизацией ситуации в Либерии происходило и сокращение украинского контингента. Следовательно, в 2018 году в Республике осталось всего три военно-транспортных вертолета Ми-8 и 105 военнослужащих.

За 14 лет миротворческой миссии состоялось 23 ротации украинского контингента. За это время экипажи совершили более 55 тысяч вылетов. В общем, более 5,5 тысяч военных прошли службу в 56 отдельном вертолетном отряде.