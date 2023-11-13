ЗМІ оприлюднили відео з судна Ліберії, по якому вдарила Росія

Скрін з відео Думской

ЗМІ опублікували відео з судна під прапором Ліберії, яке постраждало внаслідок ракетної атаки росіян по Одещині 8 листопада.

Джерело: "Думская"

Деталі: Судячи з відео, на судні вибиті вікна і обвалилась частина стелі.

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ЗМІ опублікували відео з судна під прапором Ліберії, яке постраждало внаслідок ракетної атаки росіян по Одещині 8 листопада pic.twitter.com/gkqbZ2ivvx — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) November 13, 2023

Передісторія:

Повідомлялось, що по цивільному судну під прапором Ліберії завдали удару під час заходу корабля у порт. Ракета влучила в надбудову судна.

Внаслідок атаки поранені троє членів екіпажу, які є громадянами Філіппін, один з них ушпиталений. Лоцман загинув, ще один працівник порту дістав поранення.