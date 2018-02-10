ОІ-2018: У перший день найбільше нагород - у збірної Нідерландів

У перший день проведення зимових Олімпійських ігор у Пхьончхані розіграно 5 комплектів нагород, найбільше медалей 10 лютого завоювали спортсмени з Нідерландів.

Зокрема, на їхньому рахунку - чотири нагороди, одна з яких - "золото", дві - "срібло", одна - "бронза".

Примітно, що представники Нідерландів виграли весь п'єдестал пошани у бігу на ковзанах на 3000 метрів.

Два "золота" виграли атлети Німеччини. По одній "золотій" медалі здобули спротсмени Південної Кореї та Швеції.

Найкращим результатом українців в цей день стало 14 місце Віти Семеренко у біатлонному спринті.

Зазначимо, що збірна Німеччина з двома нагородами очолила і медальний залік після першого дня змагань.

У неділю, 11 лютого на ОІ буде розіграно ще 7 комплектів нагород.

Як відомо, 9 лютого у Пхьончхані відкрилися XXIІI зимові Олімпійські ігри, які триватимуть до 25 лютого.

Україну на Олімпіаді представляють 33 спортсмени у 9 з 15 видів спорту: в біатлоні, фігурному катанні, санному спорті, фристайлі, лижних гонках, гірськолижному спорті, сноубордингу, скелетоні і лижному двоборстві.

Микола Аврамчук, для УП