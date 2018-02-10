ОИ-2018: В первый день больше всего наград - у сборной Нидерландов
В первый день проведения зимних Олимпийских игр в Пхенчхане разыграно 5 комплектов наград, больше всего медалей 10 февраля завоевали спортсмены из Нидерландов.
В частности, на их счету - четыре награды, одна из которых - "золото", две - "серебро", одна - "бронза".
Примечательно, что представители Нидерландов выиграли весь пьедестал почета в беге на коньках на 3000 метров.
Два "золота" выиграли атлеты из Германии. По одной "золотой" медали получили спротсмены Южной Кореи и Швеции.
Лучшим результатом украинцев в этот день стало 14 место Виты Семеренко в биатлонном спринте.
Отметим, что сборная Германии с двумя наградами возглавила и медальный зачет после первого дня соревнований.
В воскресенье, 11 февраля на ОИ будет разыграно еще 7 комплектов наград.
Как известно, 9 февраля в Пхенчхане открылись XXIІI зимние Олимпийские игры, которые продлятся до 25 февраля.
Украину на Олимпиаде представляют 33 спортсмена в 9 из 15 видов спорта: в биатлоне, фигурном катании, санном спорте, фристайле, лыжных гонках, горнолыжном спорте, сноубординге, скелетоне и лыжном двоеборье.
Николай Аврамчук, для УП