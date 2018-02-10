Кримських татар агітують працювати у "виборчих комісіях" 18 березня – активіст

Кримських татар, які працюють у бюджетній сфері, агітують брати участь в роботі "виборчих комісій" на майбутніх "виборах президента Росії", що пройдуть і в окупованому Криму 18 березня.

Про це Крим.Реалії розповів кримськотатарський активіст, ветеран національного руху Зевджет Куртумеров.

"Агітують кримських татар з бюджетної сфери, осіб, які так чи інакше залежні від нинішньої влади для участі у виборчих комісіях на майбутніх виборах президента Росії. Справа в тому, що багато наших співвітчизників в Криму до 2014 року дуже часто брали участь як спостерігачі на виборах і дуже добре знають ці процеси. Нинішня влада це використовує", – пояснив він.

За його словами, тиждень тому проросійські кримськотатарські організації провели в Кримському інженерно-педагогічному університеті збори, на яких закликали кримських татар йти на вибори президента Росії.

Зокрема, бюджетників агітували представники "об'єднання кримських татар "Кърым"", "Фонд кримськотатарського мистецтва та етнографії", "Комітет кримськотатарської молоді" та президент Кримського інженерно-педагогічного інституту Февзі Якубов.

"Влада, яка в Криму діє від імені Росії, вживає посилених заходів, щоб залучити кримських татар у виборчий процес. Задіяно все духовенство на чолі з муфтієм Еміралі Аблаєвим, чиновники, які працюють як в апараті уряду, так і в парламенті. Вони розраховують, що кримські татари підуть на вибори", – додав Куртумеров.

Як відомо, вибори президента РФ відбудуться 18 березня, в четверту річницю анексії Криму.

У разі перемоги це буде четвертий термін для Путіна на посту президента Росії, без урахування часу, коли пост президента займав його наступник Дмитро Медведєв. У той час Путін керував державою на посаді прем'єра.

Україна не визнає вибори в Держдуму Росії, які пройшли в 2016 році в Криму і буде ставити питання незаконності російських виборів в регіоні на міжнародному рівні - зокрема, в ПАРЄ, ОБСЄ і НАТО.

Глава Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров закликав кримчан бойкотувати "вибори президента РФ", які мають проводитися 18 березня на окупованому півострові.