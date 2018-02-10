Крымских татар агитируют работать в "избирательных комиссиях" 18 марта - активист

Крымских татар, работающих в бюджетной сфере, агитируют участвовать в работе "избирательных комиссий" на предстоящих "выборах президента России", которые пройдут и в оккупированном Крыму 18 марта.

Об этом Крым.Реалии рассказал крымскотатарский активист, ветеран национального движения Зевджет Куртумеров.

"Агитируют крымских татар из бюджетной сферы, лиц, так или иначе зависимых от нынешней власти для участия в избирательных комиссиях на предстоящих выборах президента России. Дело в том, что многие наши соотечественники в Крыму до 2014 года очень часто участвовали в качестве наблюдателей на выборах и очень хорошо знают эти процессы. Нынешняя власть это использует", - пояснил он.

По его словам, неделю назад пророссийские крымскотатарские организации провели в Крымском инженерно-педагогическом университете собрание, на котором призвали крымских татар идти на выборы президента России.

В частности, бюджетников агитировали представители "объединения крымских татар "Кърым"", "Фонд крымскотатарского искусства и этнографии", "Комитет крымскотатарской молодежи" и президент Крымского инженерно-педагогического института Февзи Якубов.

"Власть, которая в Крыму действует от имени России, принимает усиленные меры, чтобы привлечь крымских татар в избирательный процесс. Задействовано все духовенство во главе с муфтием Эмирали Аблаевым, чиновники, которые работают как в аппарате правительства, так и в парламенте. Они рассчитывают, что крымские татары пойдут на выборы", - добавил Куртумеров.

Как известно, выборы президента РФ состоятся 18 марта, в четвертую годовщину аннексии Крыма.

В случае победы это будет четвертый срок для Путина на посту президента России, без учета времени, когда пост президента занимал его преемник Дмитрий Медведев. В то время Путин руководил государством на посту премьера.

Украина не признает выборы в Госдуму России, которые прошли в 2016 году в Крыму и будет ставить вопрос незаконности российских выборов в регионе на международном уровне – в частности, в ПАСЕ, ОБСЕ и НАТО.

Глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров призвал крымчан бойкотировать "выборы президента РФ", которые будут проводиться 18 марта на оккупированном полуострове.