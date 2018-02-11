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Бойовики кажуть, що затримали причетних до вбивства "Гіві"

Неділя, 11 лютого 2018, 13:13
Гіві

Глава бойовиків ОРДО Олександр Захарченко заявляє, що всіх причетних до вбивства командира підрозділу "Сомалі" Михайла Толстих (позивний "Гіві") встановлено, деяких із них вже затримано.

Про це він заявив 9 лютого, повідомляє ресурс бойовиків ДАН.

"Встановлено всіх осіб, які причетні до цього (вбивство Толстих), деякі затримані, але не всі. Справу закінчимо цього року", - сказав Захарченко.

Він також додав, що причетні до загибелі "Гіві" мають пряме відношення до вбивства Арсена Павлова (позивний "Моторола").

Як відомо, бойовик "Гіві" (Михайло Толстих) був ліквідований 8 лютого 2017 року в його кабінеті.

Спершу бойовики звинувачували українських військових у ліквідації "Гіві". Зброєю убивства при цьому називали вогнемет "Шмєль".

Згодом, за даними російських ЗМІ, спільник "Гіві" з Москви Ігор Мильцєв заявив, що замах на Толстих організували він і ще троє бійців "Сомалі": так вони помстилися за товаришів по службі, яких "Гіві" нібито кинув під час бою під Авдіївкою в кінці січня 2017 року.

Михайло Толстих народився в Іловайську в 1980 році. "Гіві" брав участь у боях з травня 2014 року – воював і за Слов'янськ, і за Іловайськ, і за Донецький аеропорт. Також він запам’ятався знущаннями над полоненими.

Як і командир батальйону "Спарта" Арсен Павлов ("Моторола"), підірваний у ліфті в Донецьку 16 жовтня 2016 року, "Гіві" був одним із символів війни на Донбасі.

Він перебував в українському розшуку й у санкційному списку Євросоюзу.

"Українська правда" у Threads

Теми: ОРДЛОЗахарченкоДНРтероризм
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