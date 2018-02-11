Бойовики кажуть, що затримали причетних до вбивства "Гіві"
Глава бойовиків ОРДО Олександр Захарченко заявляє, що всіх причетних до вбивства командира підрозділу "Сомалі" Михайла Толстих (позивний "Гіві") встановлено, деяких із них вже затримано.
Про це він заявив 9 лютого, повідомляє ресурс бойовиків ДАН.
"Встановлено всіх осіб, які причетні до цього (вбивство Толстих), деякі затримані, але не всі. Справу закінчимо цього року", - сказав Захарченко.
Він також додав, що причетні до загибелі "Гіві" мають пряме відношення до вбивства Арсена Павлова (позивний "Моторола").
Як відомо, бойовик "Гіві" (Михайло Толстих) був ліквідований 8 лютого 2017 року в його кабінеті.
Спершу бойовики звинувачували українських військових у ліквідації "Гіві". Зброєю убивства при цьому називали вогнемет "Шмєль".
Згодом, за даними російських ЗМІ, спільник "Гіві" з Москви Ігор Мильцєв заявив, що замах на Толстих організували він і ще троє бійців "Сомалі": так вони помстилися за товаришів по службі, яких "Гіві" нібито кинув під час бою під Авдіївкою в кінці січня 2017 року.
Михайло Толстих народився в Іловайську в 1980 році. Позивний "Гіві" взяв на честь діда, беручи участь у боях з травня 2014 року – він воював і за Слов'янськ, і за Іловайськ, і за Донецький аеропорт. Також він запам’ятався знущаннями над полоненими.
Як і командир батальйону "Спарта" Арсен Павлов ("Моторола"), підірваний у ліфті в Донецьку 16 жовтня 2016 року, "Гіві" був одним із символів війни на Донбасі.
Він перебував в українському розшуку й у санкційному списку Євросоюзу.