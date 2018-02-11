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Боевики говорят, что задержали причастных к убийству "Гиви"

Воскресенье, 11 февраля 2018, 13:13
Гиви

Глава боевиков ОРДО Александр Захарченко заявляет, что все причастные к убийству командира подразделения "Сомали" Михаила Толстых (позывной "Гиви") установлены, некоторые из них уже задержаны.

Об этом он заявил 9 февраля, сообщает ресурс боевиков ДАН.

"Установлены все лица, которые причастны к этому (убийство Толстых), некоторые задержаны, но не все. Дело закончим в этом году", — сказал Захарченко.

Он также добавил, что причастные к гибели "Гиви" имеют прямое отношение к убийству Арсена Павлова (позывной "Моторола").

Как известно, боевик "Гиви" (Михаил Толстых) был ликвидирован 8 февраля в его кабинете.

Сперва боевики обвиняли украинских военных в ликвидации "Гиви". Оружием убийства при этом называли огнемет "Шмель".

Позже, по данным российских СМИ, соучастник "Гиви" из Москвы Игорь Мильцєв заявил, что покушение на Толстых организовали он и еще трое бойцов "Сомали": так они отомстили за товарищей по службе, которых "Гиви" якобы бросил во время боя под Авдеевкой в конце января 2017 года.

Михаил Толстых родился в Иловайске в 1980 году. "Гиви" принимал участие в боях с мая 2014 года – воевал за Славянск, Иловайск, Донецкий аэропорт. Также он запомнился издевательствами над пленными.

Как и командир батальона "Спарта" Арсен Павлов ("Моторола"), взорванный в лифте в Донецке 16 октября 2016 года, "Гиви" был одним из символов войны на Донбассе.

Он находился в украинском розыске и в санкционном списке Евросоюза.

Темы: ОРДЛОЗахарченкоДНРтерроризм
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