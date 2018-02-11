"Богдан" уверяет, что об отказе МОУ от закупок речи не идет

Минобороны инициировало создание спецгрупп, которые в координации с заводом-изготовителем "Богданов" модернизируют санитарный автомобиль Богдан-2251 для нужд медицинской службы ВСУ, о приостановлении производства или отказе от закупок речи не идет.

Об этом заявили в корпорации "Богдан" 11 февраля.

"Решение Минобороны нацелено на обеспечение медицинской службы ВСУ надежным и качественным санитарным автомобилем класса "А", который должен заменить в украинской армии морально и технически устаревшие УАЗ-3962 российского производства. По оценкам МОУ, сейчас потребность в таких автомобилях составляет сотни единиц" , - отметили в компании.

"До поставок в Минобороны санитарный автомобиль Богдан-2251 прошел серию испытаний государственной комиссии, по результатам работы которой которой было принято решение о закупке таких автомобилей для нужд медицинской службы ВСУ. После поставки 50 таких автомобилей и их эксплуатации в зоне боевых действий в части автомобилей были выявлены технические неисправности, но речь шла не о 50%, о которых на всю страну заявили отдельные СМИ, а о 17%", - заявили в корпорации.

В корпорации "Богдан" отмечают, что основными причинами выявленных неисправностей стали выходы из строя топливной системы автомобиля из-за использования некачественного топлива и нарушения условий эксплуатации или регламента сервисного обслуживания.

"Об этом свидетельствуют выводы созданной сторонами комиссии и независимых экспертов. В "Богдан Моторс" разработаны меры по модернизации автомобиля Богдан-2251, которые готовы оперативно провести, чтобы реагировать на сложные условия эксплуатации техники в зоне АТО", - говорится в сообщении компании.

Как известно, в Минобороны заявили, что дальнейшее производство санитарных автомобилей "Богдан 2251" будет возможным только после устранения выявленных недостатков технической и медицинской частей. Решение было принято по результатам заседания круглого стола под председательством замглавы Минобороны.

Ранее стало известно, что из 50 доставленных на фронт автомобилей "Богдан-2251" 25 пришлось ремонтировать или возвращать на завод. Согласно госзаказу, МОУ было передано 100 автомобилей, в настоящее время ВСУ приняли только половину.

Санитарный автомобиль "Богдан 2251" производится корпорацией "Богдан Моторс". Разработка авто, как заявлялось, велась совместно со специалистами Минобороны с учетом потребностей военных врачей. Стоимость автомобиля составляла $32 тыс. за единицу.

Бенефициаром корпорации "Богдан Моторс" является первый заместитель секретаря СНБО Олег Гладковский, который отвечает за оборонно-промышленный комплекс. Ранее его бизнес-партнером в корпорации был президент Петр Порошенко. Нынешний гендиректор "Укроборонпрома" Роман Романов ранее был дилером корпорации.