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Лавров про постачання американської зброї Україні: Це сумно

Неділя, 11 лютого 2018, 22:01
Лавров про постачання американської зброї Україні: Це сумно

Глава МЗС РФ Сергій Лавров прокоментував поставки зброї з США і Канади до України, заявивши, що США намагаються залучити до цього і країни Балтії.

В інтерв'ю на телеканалі "Росія-1" Лавров заявив, що деякі країни Європи "непублічно заперечують (з приводу поставок зброї США Україні)", пише ТАСС.

"За нашими даними, у розмовах з США вони (деякі країни Європи. - ред.) висловлюють незгоду у відповідь на наполегливі вимоги Вашингтона про те, щоб Європа підключилася до цих постачань ... Американці разом з канадцями вже зайнялися цими поставками. І це сумно", - зазначив Лавров.

"Ми не можемо заборонити американцям поставляти що-небудь куди-небудь, але висновки, звичайно, ми будемо робити ... Те, що на це пильно дивляться представники Донецька та Луганська (ОРДЛО - ред.), у яких є можливості постояти за себе, це теж об'єктивний факт. Я думаю, що це також потрібно мати на увазі", - додав глава МЗС РФ.

Раніше Лавров заявив, що Україна "зробить колосальну помилку щодо зламу мінських угод", якщо закон про реінтеграцію Донбасу буде ухвалено остаточно, та що визнання "ДНР" і "ЛНР" з боку РФ "було б відступом від мінських угод".

Як відомо, 23 грудня у Держдепі США заявили, що Сполучені Штати нададуть Україні "посилені оборонні можливості".

Загальна вартість оборонного пакету становить 47 млн ​​доларів, він містить 35 пускових установок та 210 протитанкових ракет до них.

Україна передавала США весь перелік озброєння, який би хотіла отримати. Йдеться про надання засобів повітряної розвідки, протитанкових систем, системи РЕБ.

У Кремлі у відповідь на рішення США пригрозили кровопролиттям на Донбасі.

Теми: зброяСШАДонбасРосія
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