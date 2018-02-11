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Лавров назвав закон про деокупацію Донбасу "колосальною помилкою"

Неділя, 11 лютого 2018, 15:17
Лавров назвав закон про деокупацію Донбасу колосальною помилкою

Глава МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що Україна "зробить колосальну помилку щодо зламу мінських угод", якщо закон про реінтеграцію Донбасу буде ухвалено остаточно, а визнання "ДНР" і "ЛНР" з боку РФ "було б відступом від мінських угод".

Таку думку Лавров висловив в інтерв'ю на телеканалі "Росія-1", пише РІА "Новости".

"Той, хто зробить перший крок щодо зламу мінських домовленостей, зробить колосальну помилку. Власне кажучи, київська влада перебуває за крок від цієї помилки, якщо вона остаточно ухвалить закон про реінтеграцію, який зараз у них пройшов друге читання. Побачимо", - заявив Лавров.

При цьому законопроект про реінтеграцію Донбасу і закон про освіту він назвав "провокаційними".

"Європа дуже насторожено дивиться на процеси, які відбуваються в Україні, особливо у тому, що стосується різкого підвищення впливу радикалів і неонацистів", - заявив глава МЗС РФ.

Разом з тим, як повідомляє "РБК", на питання про те, чи може Росія визнати "самопроголошені республіки ДНР і ЛНР", Лавров заявив, що Москва зберігає прихильність мінським угодам, а відступ від них "буде колосальною помилкою".

У свою чергу у МЗС України відреагували на заяву Лаврова про "злам" мінських угод: "Злам" мінських домовленостей - це триваюче невиконання РФ як іх стороною своїх зобов'язань і продовження агресії". 

Як відомо, 18 січня Верховна Рада ухвалила у другому читанні і в цілому законопроект про реінтеграцію Донбасу, який, зокрема, визнає Росію агресором і окупантом.

Наступного дня депутати від фракції "Опозиційний блок" внесли проект постанови про скасування результатів голосування за цей закон, через що спікер не міг підписати його.

6 лютого у парламенті постанову "Оппоблока" №7163-П підтримали лише 37 депутатів, таким чином не скасувавши рішення про прийняття закону про реінтеграцію Донбасу.

Після голосування за закон в МЗС РФ заявили, що ухвалення документу "може призвести до ескалації конфлікту" на Донбасі, а Сергій Лавров заявив, що документ "суперечить Мінським домовленостями" .

Теми: ДонбасРосіяМінські угодиЛавров
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