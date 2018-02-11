Лавров о поставках американского оружия Украине: Прискорбно

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Воскресенье, 11 февраля 2018, 23:01

Глава МИД РФ Сергей Лавров прокомментировал поставки оружия из США и Канады в Украину, заявив, что США пытаются привлечь к этому и страны Балтии. 

В интервью на телеканале "Россия-1" Лавров заявил, что страны Европы "непублично возражают (по поводу поставок оружия США Украине)", пишет ТАСС.

"По нашим данным, в разговорах с США они выражают несогласие в ответ на настоятельные требования Вашингтона о том, чтобы Европа подключилась к этим поставкам... американцы вместе с канадцами уже занялись этими поставками. И это прискорбно", - отметил Лавров.

"Мы не можем запретить американцам поставлять что-либо куда-либо, но выводы, конечно, мы будем делать... То, что на это пристально смотрят представители Донецка и Луганска (ОРДЛО - ред.), у которых есть возможности постоять за себя, это тоже объективный факт. Я думаю, что это также нужно иметь в виду", - добавил глава МИД РФ. 

Ранее Лавров заявил, что Украина "совершит колоссальную ошибку по слому минских соглашений", если закон о реинтеграции Донбасса будет принят окончательно, и что признание "ДНР" и "ЛНР" со стороны РФ было бы отступлением от минских соглашений. 

Как известно, 23 декабря в Госдепе США заявили, что Соединенные Штаты предоставят Украине "усиленные оборонительные возможности".

Общая стоимость оборонного пакета составит 47 млн долларов. Он будет включать 210 противотанковых ракет и 35 пусковых установок.

Украина передавала США весь перечень вооружения, который бы хотела получить. Речь идет о предоставлении средств воздушной разведки, противотанковых систем, систем РЭБ (радиоэлектронной борьбы).

В Кремле в ответ на решение США успели пригрозить кровопролитием на Донбассе. 

Темы: оружие США Донбасс Росcия
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