В РФ уточнили, що серед жертв катастрофи Ан-148 є громадяни інших країн

Серед пасажирів літака Ан-148, який зазнав аварії у Підмосков'ї 11 лютого, були громадяни двох іноземних держав.

Про це повідомляє "Інтерфакс" з посиланням на ГУ МНС РФ по Оренбурзькій області.

Згідно з уточненим списком пасажирів і членів екіпажу літака Ан-148 рейсу 6W703 "Домодєдово - Орськ", на борту перебував Klaeui Ulrich, громадянин Швейцарії і Наміг Гахраманов, громадянин Азербайджану.

Раніше повідомлялося, що на борту літака не було представників іноземних держав та інших регіонів Росії, крім Оренбурзької області.

Представник департаменту консульської служби МЗС України Василь Кирилич повідомив, що громадян України не було на борту літака Ан-148.

Літак авіакомпанії "Саратовські авіалінії" розбився після вильоту з московського аеропорту "Домодєдово" до м.Орськ Оренбурзької області. На його борту перебувала 71 особа - 65 пасажирів та 6 членів екіпажу.

За повідомленням Інтерфаксу, який посилається на дані МНС РФ та місцеву владу, серед 71 загиблого в авіакатастрофі було троє дітей - старшому 17, молодшому 5 років.