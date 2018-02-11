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В РФ уточнили, что среди жертв катастрофы Ан-148 являются граждане других стран

Воскресенье, 11 февраля 2018, 22:25

Среди пассажиров самолета Ан-148, потерпевшего крушение в Подмосковье 11 февраля, были граждане двух иностранных государств.

Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на ГУ МЧС РФ по Оренбургской области.

Согласно уточненному списку пассажиров и членов экипажа самолета Ан-148 рейса 6W703 "Домодедово - Орск", на борту находился Klaeui Ulrich, гражданин Швейцарии и Намиг Гахраманов, гражданин Азербайджана. 

Ранее сообщалось, что по предварительным данным, на борту самолета не было представителей иностранных государств и других регионов России, кроме Оренбургской области.

Представитель департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич сообщил, что граждан Украины не было на борту самолета Ан-148.

Самолет авиакомпании "Саратовские авиалинии" разбился после вылета из московского аэропорта "Домодедово" в г.Орск Оренбургской области. На его борту находились 71 человек - 65 пассажиров и 6 членов экипажа.

По сообщению Интерфакса, который ссылается на данные МЧС РФ и местные власти, среди 71 погибшего в авиакатастрофе было трое детей - старшему 17, младшему 5 лет.

Темы: Росcиякатастрофыавиа
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