"Джавелінами" допомога Україні від США не обмежиться - експерт

Військова допомога США Україні не обмежиться наданням переносних протитанкових ракетних комплексів "Джавелін".

Про це заявив старший дослідник аналітичного центру American Foreign Policy Council Стівен Бланк у статті, опублікованій на сайті Second Line of Defense.

"Немає підстав вважати, що сама лише відправка ракет "Джавелін" (які ще мають прибути до України) достатня, щоб засвідчити серйозні наміри США та переконати Путіна вивести війська з України", - пише експерт.

"Україна все ще відчуває серйозну потребу у засобах військового спостереження та збору інформації, засобах радіоелектронної боротьби для протидії російським безпілотникам та розвідці. Україні також необхідно з нуля відбудувати свої ВМС", - підкреслює Бланк.

"Щоб примусити Путіна відступити, Захід має не лише підтримати реформи в українській оборонній галузі, урядові та економічні реформи, а й надати їй військову техніку, яку вона не здатна виробляти самостійно", - переконаний він.

"Все вказує на те, що оборонна галузь України значно розвинулась з 2014 року. Але вона - нерівня технологічному рівню Росії у сфері військової розвідки та засобів радіоелектронної боротьби, які використовуються для наведення вогневих ударів", - наголошує дослідник.

Він пише, що Україна могла б надати підтримку НАТО у вигляді транспортних засобів.

"НАТО могло б використати українські транспортні сили для швидкого перекидання сил із Заходу до Центральної Європи та Польщі. Такий крок сприяв би і НАТО, і Києву, та став би дуже очевидним політичним сигналом Москві", - переконаний Бланк.

Як відомо, 23 грудня у Держдепі США заявили, що Сполучені Штати нададуть Україні "посилені оборонні можливості".

У Кремлі у відповідь на рішення США пригрозили кровопролиттям на Донбасі.

Міністр закордонних справ Павло Клімкін заявив, що зброя, яку США надасть Україні, використовуватиметься лише в разі провокацій з боку бойовиків, але не для ескалації конфлікту на Донбасі.

Також повідомлялося, що США переживають через те, що американські військові технології можуть потрапити до російських військових.

17 січня 2018 року начальник Генштабу Віктор Муженко заявив, що Збройні сили України проводять підготовку до прийняття на озброєння американських протитанкових ракетних комплексів "Джавелін".