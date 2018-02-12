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"Джавелинами" помощь Украине от США не ограничится - эксперт

Понедельник, 12 февраля 2018, 01:19
Джавелинами помощь Украине от США не ограничится - эксперт

Военная помощь США Украине не ограничится предоставлением переносных противотанковых ракетных комплексов "Джавелин".

Об этом заявил старший исследователь аналитического центра American Foreign Policy Council Стивен Бланк в статье, опубликованной на сайте Second Line of Defense.

"Нет оснований считать, что одна только отправка ракет "Джавелин" (которые еще должны прибыть в Украину) достаточна, чтобы засвидетельствовать серьезные намерения США и убедить Путина вывести войска из Украины", - пишет эксперт.

"Украина все еще испытывает серьезную потребность в средствах военного наблюдения и сбора информации, средствах радиоэлектронной борьбы для противодействия российским беспилотникам и разведке. Украине также необходимо с нуля отстроить свои ВМС", - подчеркивает Бланк.

"Чтобы заставить Путина отступить, Запад должен не только поддержать реформы в украинской оборонной отрасли, правительственные и экономические реформы, но и предоставить ей военную технику, которую она не способна производить самостоятельно", - убежден он.

"Все указывает на то, что оборонная отрасль Украины значительно развилась с 2014 года. Но она - неровня технологическому уровню России в сфере военной разведки и средств радиоэлектронной борьбы, которые используются для наведения огневых ударов", - отмечает исследователь.

Он пишет, что Украина могла бы оказать поддержку НАТО в виде транспортных средств.

"НАТО могло бы использовать украинские транспортные силы для быстрой переброски сил с Запада в Центральную Европу и Польшу. Такой шаг способствовал бы и НАТО, и Киеву, и стал бы очень очевидным политическим сигналом Москве", - убежден Бланк.

Как известно, 23 декабря в Госдепе США заявили, что Соединенные Штаты предоставят Украине "усиленные оборонительные возможности".

В Кремле в ответ на решение США успели пригрозить кровопролитием на Донбассе. 

Министр иностранных дел Павел Климкин заявил, что оружие, которое США предоставит Украине, будет использоваться только в случае провокаций со стороны боевиков, но не для эскалации конфликта на Донбассе.

Также сообщалось, что США переживают из-за того, что американские военные технологии могут попасть к российским военным.

17 января 2018 года начальник Генштаба Виктор Муженко заявил, что Вооруженные силы Украины проводят подготовку к принятию на вооружение американских противотанковых ракетных комплексов "Джавелин".

Темы: СШАУкраинаоружие
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