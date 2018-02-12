У Москві протестували проти участі РФ у сирійській кампанії

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Понеділок, 12 лютого 2018, 03:56

У Москві біля будівлі Міноборони у неділю пройшла серія одиночних пікетів проти участі РФ у військовій кампанії в Сирії.

Про це у Twitter повідомив журналіст Денис Стяжкін.

Зазначається, що пікетувальники тримали плакати з різними антивоєнними гаслами і критикою російської влади.

Як відомо, 11 грудня президент РФ Володимир Путін наказав почати виведення російського військового угрупування з Сирії.

За його словами, в Сирії створено умови для політичного розв'язання кризи: "до своїх домівок повертаються біженці, створені умови для політичного врегулювання під егідою ООН".

26 грудня міністр оборони РФ Сергій Шойгу заявив, що РФ почала формувати постійні угруповання російських військових на своїх сирійських базах - у Тартусі та Хмеймімі.

За даними Сирійської наглядової ради з прав людини (SOHR), за час війни у Сирії у 2017 році загинули близько 39 тисяч осібДо цього числа входять понад 2100 дітей та майже 1500 жінок.

Теми: Росія Сирія акції
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