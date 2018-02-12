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В Москве протестовали против участия РФ в сирийской кампании

Понедельник, 12 февраля 2018, 02:56

В Москве у здания Минобороны в воскресенье прошла серия одиночных пикетов против участия РФ в военной кампании в Сирии.

Об этом в Twitter сообщил журналист Денис Стяжкин.

Отмечается, что протестующие держали плакаты с различными антивоенными лозунгами и критикой российской власти.

Как известно, 11 декабря президент РФ Владимир Путин приказал начать вывод российской военной группировки из Сирии.

По его словам, в Сирии созданы условия для политического разрешения кризиса: "В свои дома возвращаются беженцы, созданы условия для политического урегулирования под эгидой ООН".

26 декабря министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что РФ начала формировать постоянные группировки российских военных на своих сирийских базах - в Тартусе и Хмеймиме. 

По данным Сирийского наблюдательного совета по правам человека (SOHR), за время войны в Сирии в 2017 году погибли около 39 тыс. человек. В это число входят более 2100 детей и почти 1500 женщин.

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Темы: РосcияСирияакции
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