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Законопроект о нацбезопасности появится в Раде до конца недели – Тетерук

Понедельник, 12 февраля 2018, 03:49

Законопроект о нацбезопасности и обороне Украины могут зарегистрировать до конца недели.

Такой прогноз в воскресенье в эфире программы "Завтра" (совместный проект "Радио Свобода" и телеканала "112 Украина") озвучил народный депутат, член комитета по вопросам нацбезопасности и обороны Андрей Тетерук

"Я абсолютно уверен, что на следующей неделе он будет подписан и направлен в парламент, и все народные депутаты, которые болеют за состояние национальной безопасности и обороны, смогут его тщательно изучить",  заявил Тетерук.

"Это позволит в ближайшую неделю, которую мы будем работать в парламенте, внести его в повестку дня и проголосовать в первом чтении",  добавил он.

"Никто не навязывает Украине принятие этого законопроекта. Правда в том, что законопроект разрабатывается нашими специалистами в тесной кооперации с западными партнерами. Вполне естественно, что такие масштабные законопроекты на уровне разработки мы согласовываем с нашими основными союзниками: США и ЕС",  подчеркнул нардеп.

Как известно, 17 января 2018 СНБО поддержал законопроект "О национальной безопасности Украины".

Министр обороны США Джэймс Мэттис ожидает, что Верховная Рада примет закон о нацбезопасности.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Верховная РадаТетерукСНБО
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