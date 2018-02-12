Законопроект о нацбезопасности появится в Раде до конца недели – Тетерук

918 просмотров
Понедельник, 12 февраля 2018, 04:49

Законопроект о нацбезопасности и обороне Украины могут зарегистрировать до конца недели.

Такой прогноз в воскресенье в эфире программы "Завтра" (совместный проект "Радио Свобода" и телеканала "112 Украина") озвучил народный депутат, член комитета по вопросам нацбезопасности и обороны Андрей Тетерук

"Я абсолютно уверен, что на следующей неделе он будет подписан и направлен в парламент, и все народные депутаты, которые болеют за состояние национальной безопасности и обороны, смогут его тщательно изучить",  заявил Тетерук.

"Это позволит в ближайшую неделю, которую мы будем работать в парламенте, внести его в повестку дня и проголосовать в первом чтении",  добавил он.

"Никто не навязывает Украине принятие этого законопроекта. Правда в том, что законопроект разрабатывается нашими специалистами в тесной кооперации с западными партнерами. Вполне естественно, что такие масштабные законопроекты на уровне разработки мы согласовываем с нашими основными союзниками: США и ЕС",  подчеркнул нардеп.

Как известно, 17 января 2018 СНБО поддержал законопроект "О национальной безопасности Украины".

Министр обороны США Джэймс Мэттис ожидает, что Верховная Рада примет закон о нацбезопасности.

Темы: Верховная Рада Тетерук СНБО
powered by lun.ua
По теме
Шепелеву в суде стало плохо 9 февраля 2018, 23:11
Главные новости дня – за 60 секунд 9 февраля 2018, 21:22
Парубий рассказал, когда Рада может принять законопроект о Антикоррупционном суде 9 февраля 2018, 20:38
Все новости
Главные новости
Хроника 12 февраля. Борьба Омельченко за кресло мэра и "Минск-2"
Сутки в АТО: боевики 9 раз нарушили режим тишины
МЧС РФ: В катастрофе АН-148 выживших нет
"Джавелинами" помощь Украине от США не ограничится - эксперт
Все новости
история

Как Хрущев Украине Крым отдал. Воспоминания

Жизнь

Прорыв в преодолении бесплодия! Яйцеклетка вне пределов женского тела