Меттіс очікує, що ВР ухвалить закон про національну безпеку України

Міністр оборони США очікує, що в Україні незабаром буде ухвалено закон про національну безпеку, який стане основою для успішних реформ у сфері оборони.

Про це йдеться в заяві представника Пентагону Дани Уайт за підсумками зустрічі міністрів оборони України і США.

"Він похвалив міністра Полторака за постійну хоробрість його країни перед обличчям російської агресії і знову підтвердив підтримку США цілей української військової реформи", - йдеться в повідомленні.

"Він назвав закон про національну безпеку пріоритетним питанням і висловив надію, що Адміністрація Президента і український парламент, Верховна Рада, здійснять швидкі заходи і ухвалять законодавство, яке забезпечить міцну правову основу для здійснення реформ оборони на підтримку безпечної і демократичної України", - заявили в Пентагоні.

Обидва лідери взяли на себе зобов'язання укріплювати міцне партнерство між США і Україною, засноване на спільних інтересах безпеки і загальних принципах.

Як повідомлялося, за підсумками зустрічі з главою оборонного відомства США, Полторак заявив, що в питанні передачі американської летальної зброї Україні досяг "повного розуміння".

За його словами, рішення про передачу протитанкових систем Javelin буде прийнято "дуже своєчасно", а часові рамки не мають значення.