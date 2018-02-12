США: Демократи готові прибрати секретну інформацію з доповіді по "справі РФ"

Представники Демократичної партії готові піти на поступки й прибрати з меморандуму, яка стосується розслідування можливого втручання РФ у американські вибори, фрагменти з секретною інформацією.

Про це повідомляє "Голос Америки".

Демократи спробують вдруге досягти згоди президента США Дональда Трампа на публікацію доповіді.

"Представник Білого дому в неділю висловив упевненість в тому, що меморандум буде опублікований, як тільки демократи його скоригують", - пише видання.



Як відомо, Трамп заблокував публікацію доповіді демократів, який стосується розслідування можливого втручання Росії у американські вибори 2016 року.

У Білому домі заявили, що документ містить "багато секретних та особливо чутливих фрагментів".

Тижнем раніше Трамп дозволив опублікувати секретний документ, підготовлений республіканцями. Цей меморандум, за словами республіканців, показує упереджене ставлення міністерства юстиції до президента США.

Згідно із заявами республіканців, в документі йдеться про неправомірне стеження спецслужб в період передвиборної гонки з тим, щоб підірвати кампанію Трампа.