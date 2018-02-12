США: Демократы готовы убрать секретную информацию из доклада по "делу РФ"

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Понедельник, 12 февраля 2018, 05:59

Представители Демократической партии готовы пойти на уступки и убрать из меморандума, касающийся расследования возможного вмешательства РФ в американские выборы, фрагменты из секретной информацией.

Об этом сообщает "Голос Америки".

Демократы попытаются во второй раз достичь согласия президента США Дональда Трампа на публикацию доклада.

"Представитель Белого дома в воскресенье выразил уверенность в том, что меморандум будет опубликован, как только демократы его скорректируют", - пишет издание.

Как известно, Трамп заблокировал публикацию доклада демократов, касающегося расследования возможного вмешательства России в американские выборы 2016 года.

В Белом доме заявили, что  документ содержит "много секретных и особо чувствительных фрагментов".

Неделей ранее Трамп разрешил опубликовать секретный документ, подготовленный республиканцами. Этот меморандум, по словам республиканцев, показывает предвзятое отношение министерства юстиции к президенту США.

Согласно заявлениям республиканцев, в документе речь идет о неправомерной слежке спецслужб в период предвыборной гонки с тем, чтобы подорвать кампанию Трампа.

Темы: Трамп США Росcия виборы
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