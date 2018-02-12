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ДП "Антонов" готове допомогти в розслідуванні падіння Ан-148 у Росії

Понеділок, 12 лютого 2018, 11:12
ДП Антонов готове допомогти в розслідуванні падіння Ан-148 у Росії

Українське держпідприємство "Антонов" готове підключитися до розслідування обставин катастрофи пасажирського літака Ан-148 у Московській області Росії.

Про це в понеділок кореспонденту ТАСС повідомили в прес-службі підприємства, яке займається розробкою, виробництвом і ремонтом літаків серії "Ан".

"Антонов" обов'язково підключиться до розслідування обставин катастрофи Ан-148, яка сталася напередодні в Московській області. Ми, звісно, візьмемо в цьому участь, якщо буде відповідне прохання від російської сторони", – сказала співрозмовниця агенції.

Поки співробітниці прес-служби "Антонова" невідомо, чи зверталася Росія з такою пропозицією.

У прес-службі також зазначили, що літак Ан-148, який розбився, виготовили в Воронежі в кооперації з українською стороною.

Між тим, авіакомпанія "Саратовські авіалінії" тимчасово призупинила польоти повітряних суден Ан-148, йдеться на сайті авіакомпанії.

Керівництво авіакомпанії пообіцяло надавати всі необхідні документи в слідчі органи РФ, щоб дізнатися справжні причини аварії літака.

"Об'єктивний висновок може бути зроблено лише після завершення офіційного розслідування", – наголосили в компанії.

У парку "СарАвіа" 6 літаків Ан-148-100. Судно з бортовим номером RA-61704, яке розбилося в неділю, було розроблене й випущене конструкторським бюро імені Антонова у 2010 році і надійшло в компанію в лютому 2017 року, зазначили там.

У січні 2018 року літак пройшов форму C-чек, "на якій були ретельно перевірені, в тому числі, агрегати двигуна, планера, крила", йдеться в повідомленні.

11 лютого при техобслуговуванні перед польотами у літака не виявили відхилень.

"Цього дня літак Ан-148 виконав кілька авіарейсів: Пенза – Москва, Москва – Саратов, Саратов – Москва і далі, вже з новим екіпажем, вилетів із "Домодєдово" в Орськ. Екіпаж рейсу змінювався відповідно до плану польоту", – повідомила компанія.

Раніше джерело "Коммерсанта", близьке до Мінтрансу України, сказало: "Україна не несе відповідальності за те, що відбувається, як і фірма Антонова. У силу розриву економічних зв'язків України і Росії продовженням ресурсу Анів, які експлуатуються в Росії, займається російська сторона".

Як відомо, 11 лютого пасажирський літак Ан-148 "Саратовских авіаліній", що виконував рейс із Москви до Орська, щез із екранів радарів за кілька хвилин після зльоту з аеропорту "Домодєдово". Уламки повітряного судна знайшли в районі села Степанівське Раменського району Підмосков'я.

На борту була 71 особа, включаючи 6 членів екіпажу. Всі вони загинули.

За останніми даними, на борту літака було троє іноземців: громадяни Швейцарії, Азербайджану й Казахстану.

"Українська правда"

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Теми: авіакатастрофиРосія
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