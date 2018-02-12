ГП "Антонов" готово помочь в расследовании падения Ан-148 в России

Украинское госпредприятие "Антонов" готово подключиться к расследованию обстоятельств крушения пассажирского самолета Ан-148 в Московской области России.

Об этом в понедельник корреспонденту ТАСС сообщили в пресс-службе предприятия, которое занимается разработкой, производством и ремонтом самолетов серии "Ан".

"Антонов" обязательно подключится к расследованию обстоятельств крушения Ан-148, которое произошло накануне в Московской области. Мы, конечно, примем в этом участие, если будет соответствующая просьба от российской стороны", – сказала собеседник.

Пока сотруднице пресс-службы "Антонова" не известно, обращалась ли Россия с таким предложением.

В пресс-службе также отметили, что разбившийся Ан-148 был произведен в Воронеже в кооперации с украинской стороной.

Между тем, авиакомпания "Саратовские авиалинии" временно приостановила полеты воздушных судов Ан-148, говорится на сайте авиакомпании.

Руководство авиакомпании пообещало предоставлять все необходимые документы в следственные органы РФ, чтобы узнать истинные причины аварии самолета.

"Объективный вывод может быть сделан только по окончании официального расследования", – подчеркнули в компании.

В парке "СарАвиа" 6 самолетов Ан-148-100. Разбившееся судно с бортовым номером RA-61704, разработанное и выпущенное конструкторским бюро имени Антонова в 2010 году, поступило в компанию в феврале 2017 года, отметили там.

В январе 2018 года самолет прошел форму C-чек, "на которой были тщательно проверены, в том числе, агрегаты двигателя, планера, крыла", говорится в сообщении.

11 февраля при техобслуживании перед полетами у самолета не выявили отклонений.

"В этот день самолет Ан-148 выполнил несколько авиарейсов: Пенза – Москва, Москва – Саратов, Саратов – Москва и далее, уже с новым экипажем, вылетел из "Домодедово" в Орск. Экипаж рейса менялся в соответствии с планом полета", – сообщила компания.

Ранее источник "Коммерсанта", близкий к Минтрансу Украины, сказал: "Украина не несет ответственности за происходящее, как и фирма Антонова. В силу разрыва экономических связей Украины и России продлением ресурса Анов, находящихся в эксплуатации в России, занимается российская сторона".

Как известно, 11 февраля пассажирский самолет Ан-148 "Саратовских авиалиний", выполнявший рейс из Москвы в Орск, пропал с экранов радаров через несколько минут после взлета из аэропорта "Домодедово". Обломки воздушного судна нашли в районе деревни Степановское Раменского района Подмосковья.

На борту находился 71 человек, включая 6 членов экипажа. Все они погибли.

По последним данным, на борту самолета было трое иностранцев: граждане Швейцарии, Азербайджана и Казахстана.