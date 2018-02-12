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Лайнер Ан-148 вибухнув уже після падіння в Підмосков'ї – СКР

Понеділок, 12 лютого 2018, 11:55

Російський літак Ан-148 "Саратовських авіаліній", який впав у Підмосков'ї 11 лютого, вибухнув у результаті падіння.

Про це повідомляє Слідчий комітет Російської Федерації.

"Встановлено, що в момент падіння повітряне судно було цілим, без займання, вибух виник після падіння літака", – йдеться в повідомленні.

"Організовано проведення обшуків і вилучення документів в офісі авіакомпанії "Саратовські авіалінії", – інформує СКР.

В аеропортах здійснено виїмки документації щодо обслуговування і технічного огляду повітряного судна, а також щодо медичного огляду членів екіпажу.

Крім того, вилучено зразки палива, файли радіообміну диспетчерів і командира повітряного судна, файли системи стеження за повітряним судном на землі й у повітрі, електронні записи показників радара польоту судна.

Призначено необхідні судово-криміналістичні експертизи.

"Поки на місці події вдалося виявити лише параметричний самописець. Пошуки мовного самописця тривають", – повідомили в СКР, тоді як ЗМІ повідомляли, що, ймовірно, виявлено другу чорну скриньку.

Зміст записів самописців дозволить експертам Міждержавного авіаційного комітету (МАК) детально відновити історію польоту і встановити причину катастрофи.

У ході попереднього слідства буде перевірено всі версії, в тому числі досліджені діяльність авіакомпанії, технічний стан повітряного судна, рівень професійної підготовки пілотів, факти проходження ними необхідного навчання, зазначив СКР.

Працює слідча група більш із понад 100 співробітників Слідчого комітету, які одночасно працюють у декількох регіонах.

Як відомо, 11 лютого пасажирський літак Ан-148 "Саратовских авіаліній", що виконував рейс із Москви до Орська, щез із екранів радарів за кілька хвилин після зльоту з аеропорту "Домодєдово". Уламки повітряного судна знайшли в районі села Степанівське Раменського району Підмосков'я.

Дані радарів щодо Ан-148
Дані радарів щодо Ан-148
Twitter Flightradar24

На борту була 71 особа, включаючи 6 членів екіпажу. Всі вони загинули.

За останніми даними, на борту літака було троє іноземців: громадяни Швейцарії, Азербайджану й Казахстану.

Експерти висували різні версії падіння літака Ан-148, зокрема – моментальне руйнування двигуна і обмерзання літака в польоті. Версію теракту теж не відкидали.

Олена Рощенко, УП
Теми: авіакатастрофиРосія
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