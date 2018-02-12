ГПУ більше року чекає від Януковича обіцяних доказів його невинуватості

Генеральна прокуратура рік і два місяці чекає на три томи "доказів" від екс-президента Віктора Януковича, які нібито доводять його невинуватість у злочинах Євромайдану.

Про це повідомив на брифінгу в понеділок прокурор ГПУ Олексій Донський.

За його словами, більше року тому відбувся відеодопит Януковича, куди той прийшов з трьома томами паперів, котрі, як він стверджував, "беззаперечно свідчать", що організаторами злочинів на Майдані був не він, а "інші".

"Він тоді сказав, що ці томи він вже передає. Минуло півтора роки, ми цих томів не отримали", - зазначив прокурор.

Як відомо, цей допит відбувся 28 листопада 2016 року. Його проводив Святошинський райсуд Києва, Янукович перебував у приміщенні Ростовського суду РФ.

Під час допиту Янукович заявив, що не знає, хто дав наказ під час Євромайдану видати правоохоронцям вогнепальну зброю.

Стосовно розгону демонстрантів на Майдані Незалежності 30 листопада 2013 року колишній президент заявив, що "Беркут" перевищив свої повноваження, і він не виключає причетності до цього глави Адміністрації президента Сергія Льовочкіна.

Євген Кізілов, УП