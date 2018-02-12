Порошенко: Фани самі мають вирішити, чи їхати на ЧС-2018 до країни-агресора

Президент Петро Порошенко вважає, що українські вболівальники самі мають вирішити, чи їхати їм на Чемпіонат світу з футболу в країну, яка здійснює військову агресію проти України.

Про це він сказав в інтерв’ю німецькому виданню Bild, інформує прес-служба глави держави.

"Футбольним фанатам належить самостійно прийняти рішення, чи їхати до РФ з огляду на російську агресію в Україні та Сирії", – сказав Порошенко.

"Я б дуже хотів, аби увесь світ послав спільний сигнал і навіть поза межами політичного дискурсу продемонстрував, що ми не приймаємо таку політику", – наголосив він.

"Погляньте, що відбувається навколо Олімпійських ігор: Росія і там не дотримується правил, тому її не допустили. Російське керівництво гадає, що може переступати через будь-які правила. І так – по всіх напрямках", - зауважив Порошенко.

Політикам, які виступають за скасування санкцій проти РФ, глава держави порадив відвідати Схід України.

Раніше міністр молоді та спорту України Ігор Жданов закликав уболівальників, а особливо учасників АТО не їхати на Чемпіонат світу з футболу 2018 року в Росію.

Як відомо, Чемпіонат світу з футболу 2018 року розпочнеться 14 червня, а матчі пройдуть на 12 стадіонах в 11 містах Росії.

Федерація футболу України заявила, що не проводитиме акредитації вітчизняних журналістів для висвітлення фінальної частини ЧС-2018.

Раніше ФІФА заблокувала жителям анексованого Криму онлайн-купівлю квитків на Чемпіонат світу з футболу 2018, який відбудеться в Росії.

Національна суспільна телекомпанія України не транслюватиме Мундіаль-2018.