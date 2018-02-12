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В Одесі ексгумують тіла трьох дітей загиблих у "Вікторії"

Понеділок, 12 лютого 2018, 13:06

Представники прокуратури та судмедексперти проведуть ексгумацію тіл трьох дітей, що загинули під час пожежі в таборі "Вікторія" у вересні 2017 року, для повторної ДНК-експертизи.

Про це повідомила керівник прес-служби Одеської облпрокуратури Інна Верба, передає "Укрінформ".

"25 січня батьки двох загиблих дітей звернулися до прокуратури Одеської області з проханням про проведення ексгумації та незалежної ДНК-експертизи тіл, оскільки хочуть бути певними, що не сталося помилки при похованні їх дітей на Західному кладовищі Одеси і на цвинтарі села Троїцьке Біляївського району", - розповіла Верба.

За її словами, вилучення тіл буде здійснено 12 лютого, після чого їх доставляють на судово-медичне дослідження до Харкова.

Як відомо, в ніч на 16 вересня 2017 року у дитячому таборі "Вікторія" в Одесі згоріла двоповерхова дерев'яна будівля. В результаті загинуло троє дітей. Також до лікарні доставлено двоє неповнолітніх.

Відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за попередньою правовою кваліфікацією ч.2 ст.270 (Порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки) Кримінального кодексу України.

18 вересня Київський районний суд заарештував без права внесення застави підозрюваного в порушенні правил пожежної безпеки директора дитячого табору "Вікторія".

Пізніше суд продовжив до 12 грудня термін арешту Саркісяна з альтернативою внесення застави в обсягу 128 тисяч гривень.

28 листопада 2017 року суд відсторонив Саркісяна від посади директора табору "Вікторія".

Українська правда

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Теми: Одесанадзвичайна подіядітипрокуратура
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