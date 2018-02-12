У справі про вбивства силовиків вручили підозру учаснику Майдану

У Генеральній прокуратурі кажуть, що в межах справи про вбивства правоохоронців на Майдані на початку 2014 року оголошено про підозру одному протестувальнику.

Про це повідомив у коментарі "Українській правді" начальник департаменту спеціальних розслідувань ГПУ Сергій Горбатюк.

За його словами, цю справу було порушено ще в лютому 2014 року. Вона стосується загибелі від вогнепальної зброї в центрі Києва 1 бійця внутрішніх військ та 1 беркутівця, а також поранення 1 ВВшника.

Підозрювані – колишні голова СБУ Олександр Якименко і його перший заступник – керівник антитерористичної операції проти активістів Майдану Володимир Тоцький, екс-міністр внутрішній справ Віталій Захарченко та його заступник Віктор Ратушняк, а також колишній президент України Віктор Янукович. Усі вони зараз в розшуку.

Також, розповів Горбатюк, про підозру оголошено екс-голові СБУ у Київський області. Його справа вже в суді. Ім'я цієї особи головний слідчий не назвав, але відомо, що це - Олександр Щоголєв.

Їх звинувачують у тому, що вони надавали команди, які наражали на небезпеку бійців "Беркуту" та внутрішніх військ.

Також, за інформацією Горбатюка, підозру у вбивстві отримав 1 протестувальник. Після того, як він не з'явився до суду на обрання йому запобіжного заходу, його оголосили в розшук.

Як повідомив на брифінгу в понеділок прокурор ГПУ Олексій Донський, Генеральна прокуратура повідомила кільком особам про підозру у вбивстві та замаху на вбивство з вогнепальної зброї правоохоронців під час Майдану в 2014 році.

У так званих справах Майдану покарання наразі відбуває одна людина.

У період з 21 листопада 2013 року по 21 лютого 2014 року під час сутичок протестувальників із силовиками в центрі Києва загинули понад сто людей, найбільше – 20 лютого.

За даними Генпрокуратури, всього під час Євромайдану постраждали 2,5 тисячі осіб, 104 з них загинули.

Детальніше про справи Мадану читайте у матеріалі: Справи Майдану. Розслідувати не можна закрити

Євген Кізілов, УП