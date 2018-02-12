В деле об убийствах силовиков вручили подозрение участнику Майдана

В Генеральной прокуратуре говорят, что в рамках дела об убийствах правоохранителей на Майдане в начале 2014 года объявлено о подозрении одному из участнику протестов.

Об этом сообщил в комментарии "Украинской правде" начальник департамента специальных расследований ГПУ Сергей Горбатюк.

По его словам, это дело было возбуждено еще в феврале 2014 года. Оно касается гибели от огнестрельного оружия в центре Киева 1 бойца внутренних войск и 1 беркутовца, а также ранения 1 ВВшника.

Подозреваемые - бывшие глава СБУ Александр Якименко и его первый заместитель - руководитель антитеррористической операции против активистов Майдана Владимир Тоцкий, экс-министр внутренних дел Виталий Захарченко и его заместитель Виктор Ратушняк, а также бывший президент Украины Виктор Янукович. Все они сейчас в розыске.

Также, рассказал Горбатюк, о подозрении объявлено экс-главе СБУ в Киевской области. Его дело уже в суде. Имя этого лица главный следователь не назвал, но известно, что это - Александр Щёголев.

Их обвиняют в том, что они отдавали команды, которые подвергали опасности бойцов "Беркута" и внутренних войск.

Также, по информации Горбатюка, подозрение в убийстве получил 1 протестующий. После того, как он не явился в суд на избрание ему меры пресечения, его объявили в розыск.

Как сообщил на брифинге в понедельник прокурор ГПУ Алексей Донской, Генеральная прокуратура сообщила нескольким лицам о подозрении в убийстве и покушении на убийство из огнестрельного оружия правоохранителей во время Майдана в 2014 году.

По так называемым делам Майдана наказание в настоящее время отбывает один человек.

В период с 21 ноября 2013 года 21 февраля 2014 во время столкновений протестующих с силовиками в центре Киева погибли более ста человек, всего - 20 февраля.



Большинство людей погибли от пуль снайперов, которые попадали протестующим в голову, сердце и шею.



По данным Генпрокуратуры, всего во время евромайдан пострадали 2,5 тысячи человек, 104 из них погибли.



Подробнее о делах Мадан читайте в материале: Дела Майдана. Расследовать нельзя закрыть

Евгений Кизилов, УП