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Голова "Укроборонпрому" пішов у відставку

Понеділок, 12 лютого 2018, 20:52
Голова Укроборонпрому пішов у відставку

Генеральний директор ДП "Укроборонпром" Роман Романов пішов у відставку.

Про це він повідомив у своїй заяві на сайті Укроборонпрому.

"Я прийняв рішення залишити свою посаду очільника ДК "Укроборонпром". Заяву про це я написав ще у минулому році, сподіваюсь, що президент України Петро Порошенко підтримає моє рішення", - написав Романов.

Він розповів, що за 3,5 роки його керівництва відомство передало Збройним силам України, Нацгвардії та іншим силовим формуванням більше 16 тисяч одиниць озброєння та військової техніки за 100% виконаним Державним оборонним замовленням. 

"Це понад 12,5 млрд грн сплачених податків до бюджетів всіх рівнів, в той час, коли у рамках Державного оборонного замовлення "Укроборонпром" отримав 11,7 млрд грн", - наголосив Романов.

Він зазначив, що в період його керівництва, Укроборонпром перестав співпрацювати із Росією.

"Запущена на повну потужність програма імпортозаміщення, з майже 500 приватними підприємствами по всій Україні, які замінили комплектуючі з РФ. Ми досягли результативних домовленостей з провідними компаніями з США, Німеччини, Канади, Великобританії, Польщі та багатьох інших країн по всьому світу. Деякі з них вже залучені до взаємовигідної співпраці, а про інші стане відомо вже найближчим часом", - зазначив Романов.

Як відомо, раніше Гройсман ініціював відставку керівника ДП "Укроборонпром" Романа Романова через заборгованість із виплати заробітної плати співробітникам.  

В "Укроборонпром" заявили, що заборгованість по заробітній платі на "Миколаївському суднобудівному заводі" утворилася через те, що завод три роки не отримував відшкодування коштів за утримання ракетного крейсеру "Україна".

Відносно "Укроборонпрому" та його дочірніх підприємств відкрито низку справ.

Також НАБУ розслідує маніпуляції з контрактами "Укроборонпрому" на 39 млн доларів на постачання запчастин для "Антонова" AN-32.

"Укроборонпром" було створено в грудні 2010 року, до його складу входить 134 підприємства військово-промислового комплексу.

Українська правда

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Теми: Укроборонпромвідставка
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