Генеральный директор ГП "Укроборонпром" Роман Романов ушел в отставку.

Об этом он сообщил в своем заявлении на сайте Укроборонпрома.

"Я принял решение покинуть свой пост главы ГК "Укроборонпром". Заявление об этом я написал еще в прошлом году, надеюсь, что президент Украины Петр Порошенко поддержит мое решение", - написал Романов.

Как известно, ранее Гройсман инициировал отставку руководителя ГП "Укроборонпром" Романа Романова из-за задолженности по выплате заработной платы сотрудникам.

В "Укроборонпроме" заявили, что задолженность по заработной плате на "Николаевском судостроительном заводе" образовалась из-за того, что завод три года не получал возмещение средств за содержание ракетного крейсера "Украина".

В отношении "Укроборонпрома" и его дочерних предприятий открыто ряд дел. В феврале 2017 года стало известно о расследовании Нацполиции по подозрению о выводе со "Спецтехноэкспорта" 91 млн грн из-за схемы экспорта оборудования через фиктивные фирмы.

В 2015 году было открыто уголовное производство о выплате "Спецтехноэкспортом" фиктивных агентских на сумму 3,59 млн долларов.

Тот же "Спецтехноэкспорт" поставлял индийской госкомпании "Hindustan Aeronautics Limited" запчасти через фиктивные фирмы, чьи владельцы подписывали документы за 200 гривен.

Кроме того, НАБУ расследует манипуляции с контрактами "Укроборонпрома" на 39 млн долларов на поставку запчастей для "Антонова" AN-32.

"Укроборонпром" был создан в декабре 2010 года, в его состав входит 134 предприятия военно-промышленного комплекса.