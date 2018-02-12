Генеральный директор ГП "Укроборонпром" Роман Романов ушел в отставку.

Об этом он сообщил в своем заявлении на сайте Укроборонпрома.

"Я принял решение покинуть свой пост главы ГК "Укроборонпром". Заявление об этом я написал еще в прошлом году, надеюсь, что президент Украины Петр Порошенко поддержит мое решение", - написал Романов.

Он рассказал, что за 3,5 года его руководства ведомство передало Вооруженным силам Украины, Нацгвардии и другим силовым формированием более 16 тысяч единиц вооружения и военной техники за 100% выполненным Государственным оборонным заказом.

"Это более 12,5 миллиардов гривен уплаченных налогов в бюджеты всех уровней, в то время, когда в рамках Государственного оборонного заказа "Укроборонпром" получил 11,7 миллиардов гривен", - отметил Романов.

Он подчеркнул, что в период его руководства, Укроборонпром перестал сотрудничать с Россией.

"Запущенная на полную мощность программа импортозамещения, с почти 500 частными предприятиями по всей Украине, которые заменили комплектующие из РФ. Мы достигли результативных договоренностей с ведущими компаниями из США, Германии, Канады, Великобритании, Польши и многих других стран по всему миру. Некоторые из них уже привлечены к взаимовыгодному сотрудничеству, а о других станет известно уже в ближайшее время", - отметил Романов.

Как известно, ранее Гройсман инициировал отставку руководителя ГП "Укроборонпром" Романа Романова из-за задолженности по выплате заработной платы сотрудникам.

В "Укроборонпроме" заявили, что задолженность по заработной плате на "Николаевском судостроительном заводе" образовалась из-за того, что завод три года не получал возмещение средств за содержание ракетного крейсера "Украина".

В отношении "Укроборонпрома" и его дочерних предприятий открыто ряд дел.

Кроме того, НАБУ расследует манипуляции с контрактами "Укроборонпрома" на 39 млн долларов на поставку запчастей для "Антонова" AN-32.

"Укроборонпром" был создан в декабре 2010 года, в его состав входит 134 предприятия военно-промышленного комплекса.