У ДП "Антонов" пояснили, чому знову працюють з РФ

У ДП "Антонов" заявили, що з листопада 2017 року фахівці компанії на договірній основі виконують роботи з оцінки технічного стану літаків Ан-124-100 "Руслан" російською авіакомпанією "Волга-Дніпро".

Про це повідомив президент підприємства Олександр Кривоконь в ефірі 112.ua.

За його словами, компанія не входить у список підприємств, до яких згідно з рішенням РНБО застосовують санкції, тому роботи проводяться на підставі міжвідомчих угод з уповноваженими міністерствами і відомствами, а також за допомогою листів-роз'яснень Держекспортконтролю.

"ДП "Антонов" є розробником авіаційної техніки і, відповідно, власником сертифікатів типу літаків АН, зокрема транспортного літака АН-124-100 "Руслан", і на цій підставі має виключне право збільшувати ресурси авіаційної техніки", - розповів Кривоконь.

"Як організація-розробник "Антонов" зобов'язаний оцінювати цілісність конструкцій своїх літальних апаратів протягом усього терміну їх експлуатації, а за її результатами розробляти і видавати інформацію, яка доповнює чинні програми технічного обслуговування, що дозволяє виявити пошкодження конструкції, до того як воно стане проблемним для всього парку", - зазначив він.

Президент компанії додав, що як організація-виробник "Антонов" має розробляти вказівки щодо підтримання льотної придатності, що передбачено чинними міжнародними стандартами.

Кривоконь заявив, що в разі відмови оцінити технічний стан експлуатованих в РФ "Русланів" до українського підприємства могли б бути застосовані санкції. В тому числі, воно могло бути позбавлене ​​статусу розробника авіаційної техніки і втратити позиції на авіаційному ринку.

"Слід зазначити, що експлуатація літаків, які не мають льотної придатності, небезпечна. Крім того,"Руслани" виконують польоти, в тому числі міжнародні, за замовленням організацій, яким необхідно подавати пакет документів, що підтверджують льотну придатність і технічну готовність літака до виконання польотів", - сказав він.

Кривоконь додав, що без документів організації-розробника, що підтверджують льотну придатність, дозвіл на переліт їм не дадуть.

Як відомо, у травні 2017 року президент Петро Порошенко підписав указ, згідно з яким до списку санкцій потрапило майже 500 російських компаній, в тому числі, і кілька авіаційних підприємств.

У листопаді 2017 року повідомлялося, що Росія і Україна ведуть закриті переговори про продовження льотної придатності літаків Ан-124-100 "Руслан", які використовує російська вантажна авіакомпанія "Волга-Дніпро"

Також повідомлялося, що "Антонов" може відновити співпрацю з Росією.

12 лютого в ДП "Антонов" заявили, що надали радників для розслідування причин авіакатастрофи Ан-148-100В, яка сталася 11 лютого в Підмосков'ї.