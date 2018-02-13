ГПУ завершила розслідування щодо суддів, які давали хабар Холодницькому

Генпрокуратура завершила досудове розслідування у кримінальному провадженні за підозрою суддів Кіровського районного суду міста Дніпропетровська у дачі хабара керівнику Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Про це інформує у вівторок прес-служба ГПУ.

Судді Геннадій Підберезний і Наталя Овчаренко у вересні 2017 року намагалися дати Назару Холодницькому неправомірну вигоду у розмірі 300 доларів за вирішення ним питання щодо закриття кримінального провадження.

21.09.2017 зазначених осіб було затримали в службовому кабінеті керівника САП після передачі йому частини хабара в сумі 50 тис доларів США.

Відповідно до положень ст. 290 КПК України, підозрюваних та їх захисників письмово повідомили про завершення досудового розслідування та надали доступ до матеріалів провадження, якими володіє сторона обвинувачення.

"За результатами відкриття прокурором матеріалів досудового розслідування підозрюваним та їх захисникам буде вручено обвинувальний акт, який найближчим часом спрямується на розгляд до суду", – зазначають у ГПУ.

***Санкцією статті, що інкримінується підозрюваним, передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з конфіскацією майна.