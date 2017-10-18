Суддю, який прийшов до Холодницького з хабарем, відсторонили

Вища рада правосуддя до 21 листопада відсторонила суддю Кіровського райсуду Дніпра Геннадія Підберезного через звинувачення у пропонуванні хабара керівнику Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Відповідне рішення ухвалено 17 жовтня за клопотанням заступника генпрокурора Юрія Столярчука, повідомляє ВРП.

У клопотанні вказано, що 21 вересня 2017 року під час прийому у керівника САП Назара Холодницького суддя Підберезний та його колега Наталія Овчаренко, "вчинили спробу дати Холодницькому неправомірну вигоду в розмірі 50 000 доларів США за вирішення ним питання щодо закриття кримінального провадження стосовно Овчаренко" (її в серпні відсторонили до 19 жовтня через справу про хабарництво).

"Після передачі грошових коштів Овчаренко Н.Г. та Підберезного Г.А. було затримано працівниками Генеральної прокуратури", – йдеться в повідомленні.

21 вересня заступник генпрокурора Анжела Стрижевська вручила судді Підберезному повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення за ч. 4 ст. 369 КК – надання неправомірної вигоди за попередньою змовою групою осіб службовій особі, яка займає особливо відповідальне становище.

22 вересня Вища рада правосуддя дала згоду на утримання судді Підберезного під вартою – і 23 вересня Печерський райсуд Києва обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави.

Після внесення застави 4 жовтня Підберезного звільнили з-під варти.

Олена Рощенко, УП