Саакашвілі затримали у київському ресторані

Екс-президента Грузії, лідера "Руху нових сил" Міхеіла Саакашвілі затримали у столичному ресторані.

Про це "Українській правді" повідомив один з лідерів "РНС" Юрій Дерев'янко.

"Невідомі затримали Саакашвілі у ресторані "Cулугуні" в Музейному провулку. Схопили і повезли в невідомому напрямку на мікроавтобусі", - сказав він.

Дерев'янко додав, що Саакашвілі повезли на "білому бусові з номером АА0121СН".

Адміністрація ресторану "Сулугуні" підтвердила "Українській правді", що в закладі перебував Саакашвілі, і що силовики проводили затримання. Наразі всі правоохоронці залишили приміщення.

Повідомляється, що Саакашвілі затримали люди в масках і з написами на куртках "Державна прикордонна служба".

На Facebook-сторінці Саакашвілі з'явилося відео затримання.

У СБУ повідомили УП, що Саакашвілі не затримували.

У Держприкордонслужбі обіцяли прокоментувати найближчим часом.

У Генпрокуратурі відзначили, що жодного стосунку до затримання Саакашвілі не мають.

Як відомо, 9 лютого Саакашвілі заявляв про спробу його викрадення "людьми з автоматами" у готелі в центрі Києва.

Перший раз Саакашвілі затримали ввечері 8 грудня. Йому інкримінують ч 2. статті 256 - "Сприяння учасникам злочинних організацій та укриття їх злочинної діяльності".

Генпрокуратура стверджує, що Міхеіл Саакашвілі домовлявся з людиною Віктора Януковича Сергієм Курченком про фінансування акцій протесту.

26 січня Апеляційний суд Києва відправив Саакашвілі під нічний домашній арешт.

У Грузії суд заочно засудив Саакашвілі до 3 років тюремного ув'язнення за звинуваченням у зловживанні службовими повноваженнями.

У липні 2017 року президент Петро Порошенко позбавив Саакашвілі українського громадянства.

Підставою назвали те, що в 2015 році Саакашвілі нібито вказав недостовірну інформацію в заяві на отримання громадянства й не вказав інформацію про судимість. Сам політик заперечував, що підписувався під такою анкетою.

Громадянства Грузії Саакашвілі позбавлений. Рідна країна вимагає його екстрадиції.

5 лютого Київський апеляційний адміністративний суд визнав законною відмовуДержавної міграційної служби надати статус біженця або особи, що потребує додаткового захисту, екс-президентові Грузії Міхеілу Саакашвілі.