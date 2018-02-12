Саакашвілі затримали у київському ресторані

Екс-президента Грузії Міхеіла Саакашвілі затримали у столичному ресторані.

Про це "Українській правді" повідомив один з лідерів "Руху нових сил" Юрій Деревянко.

"Невідомі затримали Саакашвілі у ресторані "Cулугуні" в Музейному провулку. Схопили і повезли в невідомому напрямку на мікроавтобусі", - сказав він.

Дерев'янко додав, що Саакашвілі повезли на білому бусові з номером АА0121СН.

Адміністрація ресторану "Сулугуні" підтвердила "Українській правді", що в закладі перебував Саакашвілі, і силовики проводили затримання. Наразі всі правоохоронці залишили приміщення.

Повідомляється, що Саакашвілі затримали люди в масках і з написами на куртках "Державна прикордонна служба"".

На Facebook-сторінці Саакашвілі з'явилося відео затримання.

У СБУ повідомили УП, що Саакашвілі не затримували.

У Держприкордонслужбі обіцяли прокоментувати найближчим часом.

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