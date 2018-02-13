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В Украине начали работать группы ликвидации долгов по алиментам

Вторник, 13 февраля 2018, 14:04
В Украине начали работать группы ликвидации долгов по алиментам

В Киевской и Запорожской областях начали действовать первые мобильные группы по ликвидации задолженности по оплате алиментов.

Об этом сообщили "Украинской правде" в пресс-службе Минюста.

По данным ведомства, во-первых, они проводят разъяснительную работу среди государственных исполнителей относительно применения норм нового закона об усилении защиты права ребенка на содержание путем совершенствования порядка принудительного взыскания задолженности по уплате алиментов.

"Они объясняют, какое средство и как можно на практике применять к должникам", - рассказали в пресс-службе.

Кроме того, отметили там, мобильные группы проводят проверку состояния выполнения решений по взысканию алиментов с недобросовестных должников.

"Мобильные группы контролируют, правильно ли работают государственные исполнители, все ли они вовремя делают", - пояснили в министерстве.

Там рассказали, что в состав таких групп входят специалисты центрального и местных управлений государственной исполнительной службы Минюста.

По информации пресс-службы, до конца февраля аналогичные мобильные группы проведут проверки во всех регионах Украины.

Кроме этого, сейчас идет создание Центрального и региональных штабов по мониторингу и контролю за выполнением органами государственной исполнительной службы решений о взыскании алиментов.

В Минюсте напомнили, что этот закон ввел в действие новые меры принуждения к неплательщикам алиментов. В частности, тех, кто не платит алименты более 6 месяцев, будут лишать права выезжать за границу, управлять автомобилем, пользоваться оружием и охотиться, решать, имеют ли право их дети покидать территорию страны.

Кроме того, должников будут привлекать к административной ответственности в виде выполнения общественно полезных работ, оплата за которые пойдет на погашение долга перед ребенком.

Как известно, Министерство юстиции открыло онлайн-реестр лиц, которые упорно не платят алименты.

7 декабря 2017 года Верховная Рада приняла законопроект №7277, который предусматривает усиление ответственности за неуплату алиментов.

Евгений Кизилов, УП

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Темы: Минюстдолгсемья
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