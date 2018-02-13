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Невдовзі Україна може обміняти двох військових-зрадників - захист

Вівторок, 13 лютого 2018, 15:32

Найближчим часом планується обмін колишніх військовослужбовців ЗСУ Олександра Баранова і Максима Одинцова на українських в’язнів в Росії.

Про це "Українській правді" повідомив їхній адвокат Валентин Рибін.

"Найближчим часом можливий обмін", - сказав він, уточнивши, що всі деталі про формат обміну і осіб, на яких обміняють Одинцова і Баранова, стануть відомі вже після обміну.

Рибін підкреслив, що вже не вперше займається подібними справами і наразі "узгоджуються формальності".

Як відомо, у Києві засудили до 13 років позбавлення волі колишніх військовослужбовів ЗСУ Олександра Баранова і Максима Одинцова за державну зраду й дезертирство.

Баранов отримав 13 років в’язниці, Одинцов – 14.

Як відомо, 20 листопада 2016 року СБУ затримала на адміністративному кордоні з Кримом колишніх українських військовослужбовців Максима Одинцова та Олександра Баранова.

У кінці грудня 2016-го військова прокуратура завершила щодо них досудове розслідування і направила до суду обвинувальні акти про зраду присязі і перехід на бік країни-агресора. 

Олександр Шумілін, УП

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Теми: РосіяарміявійнаКрим
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