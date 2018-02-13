Вскоре Украина может обменять двух военных-предателей - защита

В ближайшее время планируется обмен бывших военнослужащих ВСУ Александра Баранова и Максима Одинцова на украинцев заключенных в России.



Об этом "Украинской правде" сообщил их адвокат Валентин Рыбин.



"В ближайшее время возможен обмен", - сказал он, уточнив, что все детали о формате обмена и лиц, на которых обменяют Одинцова и Баранова, станут известны уже после обмена.



Рыбин подчеркнул, что уже не первый раз занимается подобными делами и сейчас "согласуются формальности".



Как известно, в Киеве приговорили к 13 годам лишения свободы бывших военнослужащих ВСУ Александра Баранова и Максима Одинцова за государственную измену и дезертирство.



Баранов получил 13 лет тюрьмы, Одинцов - 14.



Как известно, 20 ноября 2016 СБУ задержала на административной границе с Крымом бывших украинских военнослужащих Максима Одинцова и Александра Баранова.



В конце декабря 2016-му военная прокуратура завершила по ним досудебное расследование и направила в суд обвинительные акты об измене присяге и переход на сторону страны-агрессора.